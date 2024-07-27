Россияне, вероятно, захватили два села в Донецкой области: карты ISW

Российские войска недавно продвинулись вблизи Авдеевки. Скорее всего, они захватили Яснобродовку и Лозоватское Донецкой области. Также фиксировалось продвижение россиян у Сватового Луганской области и под Донецком.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

Восток Украины. Операция №1 - Харьковская область

Российские военные блогеры продолжали утверждать, что российские войска действуют в Сотницком Казачке на границе с Белгородской областью.

ISW не наблюдал недавних визуальных доказательств того, что российские силы действуют в Сотницком Казачке, и продолжает оценивать, что у россиян нет длительного присутствия в этом населенном пункте.

25 и 26 июля продолжались бои к северу и северо-востоку от Харькова, но подтвержденных изменений на линии фронта не было.

Операция №2 - Луганская область

Российские войска недавно продвинулись вблизи Сватового и продолжили наступление вдоль линии Купянск-Сватово-Кременная.

Геолокационные кадры, опубликованные 25 июля, показывают, что российские оккупанты продвинулись к востоку от Андреевки (к западу от Сватового).

Российские блоггеры утверждали, что силы РФ продвинулись к югу от Берестового, севернее Песчаного, в направлении Глушковки и к центральной Стельмаховке. Один из них заявил, что россияне прорвали украинскую оборону возле Стельмаховки и готовятся к ведению механизированного штурма в этом районе. Однако ISW не нашел подтверждения этих заявлений.

Операция №3 - Донецкая область

26 июля российские войска продолжили наступление в районе Северска, однако подтвержденных изменений линии фронта на этом участке не было.

25 и 26 июля русские войска продолжали наступательные действия:

восточнее Северского в районе Верхнекаменского,

юго-восточнее Северского в районе Спорного и Ивано-Даровки,

к югу от Северска в районе Николаевки.

26 июля российские войска продолжали наступление в районе Временного Яра, однако подтвержденных изменений линии фронта на этом участке не было.

25 и 26 июля российские войска продолжали наступательные операции:

к северу от Часового Яра в районе Григоровки,

к северо-западу от Часового Яра в районе Майского,

к северо-востоку от Часового Яра в районе Калиновки,

восточнее Часового Яра в районе Ивановского и около самого Часового Яра.

Сообщалось, что 26 июля российские войска продвинулись под Торецком, но никаких подтвержденных изменений на линии фронта в этом районе не было.

Российские блоггеры утверждали, что оккупанты продвинулись до 200 метров в пределах Нью-Йорка (южнее Торецка), до 600 метров в направлении Александрополя (юго-западнее Торецкая), юго-западнее Юровки (южнее Торецка), а также в пределах Северного и Железного (оба восточнее Торецкая). Однако ISW не нашел подтверждения этих российских заявлений.

Российские войска недавно продвинулись вблизи Авдеевки на фоне продолжающихся наступательных операций России в этом районе.

Геолокационные кадры, опубликованные 25 июля, показывают, как элементы российского 1453 мотострелкового полка (1-й СК «ДНР») поднимают российский флаг в восточной Яснобродовке, что свидетельствует о том, что российские войска, скорее всего, захватили всю Яснобродовку, сообщили в Институте.

Дополнительные геолокационные кадры, опубликованные 26 июля, показывают, что российские силы продвинулись вблизи Прогресса и Лозоватского (оба северо-западнее Авдеевки), указывая на то, что захватчики, вероятно, недавно захватили Лозоватское.

25 и 26 июля российские войска также продолжали наступательные действия северо-западнее Авдеевки в районе Калинового, Новоалександровки, Воздвиженки, Тимофеевки и Новожеланого и к западу от Авдеевки в районе Карловки.

Российские силы недавно продвинулись к западу от Донецка.

Геолокационные кадры, опубликованные 26 июля, показывают, что российские силы продвинулись в пределах северной Красногоровки. Российские блогеры утверждали, что войска РФ продвинулись дальше в северной Красногоровке и до 700 метров в восточной Константиновке (юго-западнее Донецка), но ISW не нашел подтверждения этих заявлений.

Сообщается, что 25 июля российские войска совершили еще один механизированный штурм в направлении Курахового после усиленного российского механизированного штурма численностью в батальон 24 июля близ Константиновки, что привело к значительным потерям техники. Позже украинская бригада, которая оборонялась от обстрела 24 июля, заявила, что 25 июля российские войска провели усиленный механизированный штурм тремя танками, 13 боевыми бронированными машинами, 12 мотоциклами и примерно 200 военными на Кураховском направлении, и что украинские бронированные машины.

"ISW продолжает оценивать, что готовность российского военного командования тратить большое количество бронетехники на ограниченные тактические цели отражает плохое долгосрочное оперативное предвидение, и что ограничения российской техники в средне- и долгосрочной перспективе сделают такие неудачные механизированные штурмы более дорогими со временем", - говорится в отчете.

26 июля в районе Великой Новоселки продолжались позиционные боевые действия на участке границы Донецкой и Запорожской областей, однако подтвержденных изменений на линии фронта не было.

"Южная ось"

26 июля российские войска продолжили наземные атаки на западе Запорожской области, но подтвержденных изменений на линии фронта не последовало.

Бои продолжались:

под Работино,

к северу от Работино у Новоандреевки;

северо-западнее Работино у Щербаков и Юрковки;

к северо-востоку от Работино у Малой Токмачки.

26 июля продолжались позиционные бои на восточном (левом) берегу Херсонской области в районе Крынок, но подтвержденных изменений на линии фронта не было.