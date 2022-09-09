ua ru
Пт, 09 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Україна завершить війну на своїх умовах та з повернутими територіями, - Блінкен

Новость на русском →
П'ятниця 09 вересня 2022 13:47
Україна завершить війну на своїх умовах та з повернутими територіями, - Блінкен Фото: Ентоні Блінкен, державний секретар Сполучених Штатів Америки (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Держсекретар США Ентоні Блінкен переконаний у тому, що Україна самостійно вирішуватиме на яких умовах завершиться війна й зробить це вже після повернення усіх окупованих Росією територій.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на "Голос Америки".

Під час розмови з журналістами на шляху до Брюсселя, Блінкен заявив, що Україна планує завершити війну дипломатично, однак для цього необхідні дві сторони для переговорів. Тим часом Росія не проявляє жодних ознак зацікавленості у цьому.

"Вони мають визначити на яких умовах вони захочуть взаємодіяти та займатися дипломатією. Президент Зеленський дуже чітко заявив, що коли це закінчиться, це закінчиться дипломатією, але для серйозної дипломатії потрібні двоє. А одного з цих двох немає і немає жодних ознак, що він з'явиться, і йдеться про Росію", - заявив Блінкен.

Державний секретар США зауважив, що суверенітет й незалежність України повинні бути підтвердженні поверненням усіх окупованих територій. Водночас голові Кремля Володимиру Путіну вже ніколи не вдасться переконати когось у тому, що Україна нібито "не є самостійною країною і належить Росії".

"Цю гру вже закінчено. Путін тут програв", - додав Блінкен.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що 8 вересня, держсекретар США Ентоні Блінкен зустрівся із президентом України Володимиром Зеленським під час свого візиту до Києва. Видання розкривало усі подробиці зустрічі.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Україна Російська Федерація
NEWS
Звільнення Куп'янська: чому він важливий і чи реально це за 72 години
Звільнення Куп'янська: чому він важливий і чи реально це за 72 години
DAILY
Юрій Ігнат: Ми фактично створили унікальну систему ППО, якої немає в світі
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Юрій Ігнат: Ми фактично створили унікальну систему ППО, якої немає в світі