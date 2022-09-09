Україна завершить війну на своїх умовах та з повернутими територіями, - Блінкен

Держсекретар США Ентоні Блінкен переконаний у тому, що Україна самостійно вирішуватиме на яких умовах завершиться війна й зробить це вже після повернення усіх окупованих Росією територій.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на " Голос Америки ".

Під час розмови з журналістами на шляху до Брюсселя, Блінкен заявив, що Україна планує завершити війну дипломатично, однак для цього необхідні дві сторони для переговорів. Тим часом Росія не проявляє жодних ознак зацікавленості у цьому.

"Вони мають визначити на яких умовах вони захочуть взаємодіяти та займатися дипломатією. Президент Зеленський дуже чітко заявив, що коли це закінчиться, це закінчиться дипломатією, але для серйозної дипломатії потрібні двоє. А одного з цих двох немає і немає жодних ознак, що він з'явиться, і йдеться про Росію", - заявив Блінкен.

Державний секретар США зауважив, що суверенітет й незалежність України повинні бути підтвердженні поверненням усіх окупованих територій. Водночас голові Кремля Володимиру Путіну вже ніколи не вдасться переконати когось у тому, що Україна нібито "не є самостійною країною і належить Росії".

"Цю гру вже закінчено. Путін тут програв", - додав Блінкен.