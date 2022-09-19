Німеччина передала Україні дві установки Mars II та 50 бронемобілів Dingo
Німеччина передала Україні обіцяну військову техніку. ЗСУ отримали дві реактивні системи залпового вогню Mars II та 50 бронетранспортерів Dingo.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони Німеччини в Twitter.
Крім техніки, у Німеччині також запустять навчальні проекти для українських військових.
"Цим ми продовжуємо підтримувати Україну у боротьбі за її цілісність і суверенітет", - йдеться у повідомленні.
Варто зазначити, що бронетранспортер Dingo - це спеціальна озброєна машина, яку використовують для патрулювання і розвідки. Німеччина має понад 500 таких автівок у різних модифікаціях.
Установки Mars II - це змонтована на гусеничній базі РСЗВ, що є німецьким аналогом HIMARS. Вага її ракети становить 107 кг, дальність польоту - 40 км. Боєприпас здатний пробити броню завтовшки до 140 мм.
Нагадаємо, нещодавно повідомлялося, що Берлін готує для України новий пакет військової допомоги та передасть для ЗСУ бронемобілі Dingo і РСЗВ Mars II.
Проте, за даними німецьких ЗМІ, з початку повномасштабної війни Німеччина відмовила Україні у передачі бронемашин Dingo. Посол Андрій Мельник розкритикував Берлін за це та закликав надати авто у вересні.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.