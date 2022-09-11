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Зеленський оцінив ймовірність початку переговорів з Путіним

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Київ, Неділя 11 вересня 2022 23:30
Зеленський оцінив ймовірність початку переговорів з Путіним Фото: Володимир Зеленський, президент України (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Президент України Володимир Зеленський наголосив, що він наразі не планує розпочинати переговори з російським диктатором Володимиром Путіним.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови української держави в інтерв'ю CNN.

"На сьогодні ні. Я не бачу ніякого бажання з їхнього (Росії - ред.) боку, щоб бути конструктивними. Що стосується їх ультиматумів, то мені все одно, хто ці ультиматуми висував - він (Путін - ред.) або хтось інший. Це мій принцип - я не буду говорити з тим, хто ставить ультиматуми", - відповів президент на питання про переговори з Путіним.

Також він підкреслив, що будь-який договір між Україною і Росією може бути укладений тільки в разі повного виведення військ країни-агресора з української території.

"Я знаю, що деякі країни підштовхують нас у напрямку мінського процесу. Я хочу, щоб світ визнав, що одна справа - дипломатичне рішення, а інша - Мінськ-2, -3, -5, -10. Це дві різні речі, тому що Мінськ - порожній папірець, який дозволить Росії відпочити перед наступним вторгненням", - зазначив президент.

Нагадаємо, раніше глава МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що Росія не відмовляється від переговорів з Україною, але чим більше відкладається процес, тим складніше буде домовитися.

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