Зеленський оцінив ймовірність початку переговорів з Путіним
Президент України Володимир Зеленський наголосив, що він наразі не планує розпочинати переговори з російським диктатором Володимиром Путіним.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови української держави в інтерв'ю CNN.
"На сьогодні ні. Я не бачу ніякого бажання з їхнього (Росії - ред.) боку, щоб бути конструктивними. Що стосується їх ультиматумів, то мені все одно, хто ці ультиматуми висував - він (Путін - ред.) або хтось інший. Це мій принцип - я не буду говорити з тим, хто ставить ультиматуми", - відповів президент на питання про переговори з Путіним.
Також він підкреслив, що будь-який договір між Україною і Росією може бути укладений тільки в разі повного виведення військ країни-агресора з української території.
"Я знаю, що деякі країни підштовхують нас у напрямку мінського процесу. Я хочу, щоб світ визнав, що одна справа - дипломатичне рішення, а інша - Мінськ-2, -3, -5, -10. Це дві різні речі, тому що Мінськ - порожній папірець, який дозволить Росії відпочити перед наступним вторгненням", - зазначив президент.
Нагадаємо, раніше глава МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що Росія не відмовляється від переговорів з Україною, але чим більше відкладається процес, тим складніше буде домовитися.
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