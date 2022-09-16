Путін уперше за довгий час висловився про війну в Україні: головні цитати

Президент Росії Володимир Путін вперше за довгий час зробив одразу кілька заяв про перебіг війни проти України. Зокрема, прокоментував можливість переговорів, ракетні удари, захоплення Донбасу та контрнаступ ЗСУ.

Про Україну та Захід

"Те, що вони (західні країни, - ред.) завжди прагнули розпаду нашої країни - це точно, жаль викликає тільки те, що з якогось моменту виникла ідея використати Україну для досягнення цих цілей. По суті, заради того, щоб запобігти такому розвитку подій ми і почали "спеціальну військову операцію". Саме до цього деякі західні країни на чолі зі США прагнуть і прагнули створити такий антиросійський анклав".

Про удари по інфраструктурі та нові погрози

"Ми дійсно досить стримано відповідаємо, але до певного часу. Зовсім недавно збройні сили Росії завдали там пару чутливих ударів. Вважатимемо, що це попереджувальні удари. Якщо і далі ситуація розвиватиметься подібним чином, то відповідь буде більш серйозною".

Про український контрнаступ

"Київська влада оголосила про те, що вона проводить активну контрнаступальну операцію. Ну, подивимося, як вона буде (йти, - ред.) і чим вона закінчиться. Вони оголосили, що жодних домовленостей досягати не будуть, а досягатимуть перемоги на полі бою. Ну, прапор у руки, вони зараз намагаються це зробити, проводячи контрнаступ. Подивимося, чим він закінчиться".

Про основну мету на війні

"План коригуванню не підлягає. Генштаб під час операції приймає оперативні рішення. Щось вважається ключовим, основною метою - а основною метою є "звільнення" всієї території Донбасу, ця робота триває, незважаючи на спроби контрнаступу української армії".

Про захоплення Донбасу

"У нас наступальна операція на самому Донбасі не припиняється, вони йдуть. Йдуть невеликим темпом, але поступово російська армія займає нові й нові території. Я звертаю увагу, що ми ж воюємо не повною армією, ми воюємо лише частиною російської армії, лише контрактною частиною. Звичайно, це пов'язано з певними параметрами особового складу і так далі ... Тому ми не поспішаємо в цій частині ".

Про документ щодо гарантій безпеки для України

"Чесно кажучи, я не знайомий з тим, що вони цього разу пропонують. Ми, коли вели переговорний процес із сьогоднішньою київською владою і завершили, по суті, цей переговорний процес у Стамбулі відомим проектом угоди. Після чого війська від Києва відвели…Загалом ми погодилися за великим рахунком (з гарантіями, - ред.)... Але київська влада сама відклала в довгу скриньку. Що вони там ще придумали, я не знаю, тому що у них позиція з кожного питання змінюється мало не щодня. У зв'язку з цим хотілося б нагадати, що до початку "спеціальної військової операції" ми говорили про принципи безпеки (для Росії, - ред.)".

Про переговори з Зеленським

"Вони ж відмовляються. Перша умова - щоб вони погодилися, вони ж не хочуть. Пан Зеленський публічно сказав, що він не готовий і не хоче розмовляти з Росією. Ну не готовий - не треба".

При цьому, за його словами, на зустрічі в Самарканді турецький президент Реджеп Тайіп Ердоган не пропонував йому організувати зустріч із Зеленським.