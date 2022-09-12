Україна переламала хід війни, однак вона може затягнутися до 2023 року, - ISW
Українські війська завдали великої поразки Росії, відвоювавши майже всю Харківську область в ході швидкого контрнаступу. Цей успіх став результатом кампанії, що включає максимальне використання західних систем озброєння.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Інституту вивчення війни (ISW).
Тривале обговорення, а потім оголошення Києва про контрнаступальну операцію, спрямовану на Херсонську область, відвернуло російські війська від секторів, на яких українські сили провели вирішальні атаки в останні кілька днів.
Збройні сили України застосували HIMARS та інші західні системи для атак на російські наземні лінії зв'язку в Харківській і Херсонській областях, створивши умови для успіху операції.
Українська влада демонстративно обговорювала удари на півдні, успішно вводячи росіян в оману щодо своїх намірів в Харківській області.
Нинішній контрнаступ не покладе край війні, зазначають експерти ISW. Кампанія на північному сході України в підсумку завершиться, що дозволить російським військам відновити стійку оборонну лінію і, можливо, навіть провести локальні контратаки.
Україні доведеться починати нові контрнаступальні операції, щоб завершити звільнення окупованої Росією території, у зв'язку з цим війна, імовірно, затягнеться до 2023 року.
Україна переламала хід війни на свою користь. Київ, ймовірно, буде все частіше диктувати місце і характер основних бойових дій, а Росія буде все частіше неадекватно реагувати на наростальний фізичний і психологічний тиск з боку України, підсумовують експерти.
Ключові висновки аналітиків ISW:
- Українські війська завдали великої оперативної поразки Росії, відвоювавши майже всю Харківську область у стрімкому контрнаступі.
- 11 вересня українська влада зупинила останній діючий реактор Запорізької АЕС.
- Міністерство оборони Росії підтвердило, що російські війська відводяться з позицій на всій території Харківської області.
- Українські сили просунулися у Вовчанськ і Великий Бурлук, на південь від міжнародного кордону.
- Українські сили продовжують вести позиційні бої і завдавати ударів по російських військових, тиловим і транспортним засобам уздовж Південної осі.
- Російські сили провели обмежені наземні атаки в районі Авдіївки та Бахмута.
- Російська влада продовжує черпати бойові сили з різних зовнішніх джерел для підтримки операцій в Україні і щосили намагається компенсувати добровольців.
- Успіх недавніх українських контрнаступів, ймовірно, сприяв заяві Росії про те, що референдуми про анексію будуть відкладені на невизначений термін.
Нагадаємо, до цього аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) вже звітували, що наші бійці звільнили понад 3000 квадратних кілометрів території за останні п'ять днів з 6 вересня.
Також фахівці стверджували, якщо українські війська звільнили Великий Бурлук, то це дозволило їм розмістити сили в межах 15 кілометрів від міжнародного кордону, як бачимо зі звіту Залужного про 50 км, цього поки не сталося.
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