Байден розпорядився виділити Україні новий пакет військової допомоги на 600 млн доларів

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву , опубліковану на сайті Білого дому.

У ньому наголошується, що Байден "надав держсекретареві США повноваження здійснити виділення до 600 млн доларів на оборонну продукцію і послуги Міністерства оборони США, військову підготовку і навчання з метою допомоги Україні".

Нагадаємо, минулого тижня президент США Джо Байден схвалив черговий пакет військової допомоги для України на суму 675 мільйонів доларів.

В рамках цього пакету Україна отримає від США додаткові боєприпаси для HIMARS, ракети HARM, гаубиці і протитанкові системи.

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