США поки не схильні передавати Україні ракети ATACMS, - CNN
Американські чиновники все ще не змінили свою позицію щодо передачі Україні балістичних ракет ATACMS.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.
У виданні зазначають, що, Адміністрація президента США Джо Байдена не планує найближчим часом кардинально змінювати свій підхід до надання військової допомоги Україні. Це стосується і питання передачі ЗСУ ракет ATACMS.
У CNN деталізували, що, за словами офіційних осіб США, ситуація на фронті не змінилася настільки, щоб найближчим часом змінити стратегію поставок, "незважаючи на недавні прохання України до законодавців і Пентагону про надання ракетних систем дальньої дії і танків".
За даними видання, Адміністрація вважає, що надання таких ракет може призвести до ескалації, оскільки вони можуть бути використані для обстрілу самої Росії.
Відзначимо, що ракети ATACMS в залежності від модифікації здатні знищувати цілі на відстані від 160 до 310 кілометрів. Для їх запуску потрібні пускові установки М142 HIMARS і M270 MLRS, які є в України.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що обидві партії Конгресу США висловили підтримку щодо передачі Україні ракет ATACMS для HIMARS.
Також ми писали, що, за даними WSJ, Україна запросила у США поставки ракет ATACMS.
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