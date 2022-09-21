Шойгу назвал потери РФ в войне и нафантазировал об украинских
По данным Минобороны РФ, на сегодняшний день потери России составляют почти 6 тысяч военных.
Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу, сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение.
"Наши потери на сегодняшний день 5 937 человек и здесь не могу отметить, наших ребят, которые мужественно выполняют свой долг. Не могу сказать о наших медиках - из общего количества раненых около 90% вернулись в строй. Это ребята, которые прошли через наши госпитали и продолжают службу", - заявил он.
При этом Шойгу заявил, что Украина в войне потеряла более 100 тысяч человек убитыми и ранеными.
Отметим, что на сегодняшний день, по данным Генштаба ВСУ, ликвидировано более 55 тысяч российских оккупантов.
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