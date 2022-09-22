Обиделся на обмен? Кадыров отказался проводить мобилизацию в Чечне
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что указ президента России Владимира Путина о мобилизации не будет исполняться в его республике.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Кавказ. Реалии".
Сообщается, что сюжет с выступлением Кадырова вышел в вечернем выпуске новостей на ЧГТРК "Грозный". По его словам, мобилизации в Чечне не будет, поскольку за время войны в Украине республика "перевыполнила план".
Кадыров также отметил, что в боевых действиях приняли участие 20 000 чеченцев. Якобы регион перевыполнил "спущенный план" на 254%, но о каком плане идет речь, кем и каким образом он был утвержден, не уточнялось.
Отметим, сегодня Кадыров раскритиковал обмен пленными между Украиной и Россией, в ходе которого были освобождены 215 человек, в том числе бойцы и командиры "Азова".
Напомним, накануне президент России Владимир Путин объявил мобилизацию, в РФ проходят немногочисленные протесты, некоторые регионы уже запретили выезжать мужчинам призывного возраста.
Украинский президент Владимир Зеленский дал совет россиянам, как выжить после мобилизации.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.