Майже чверть зниклих безвісти українських військових перебувають у полоні

У липні влада заявила, що понад 7000 українських військових є безвісти зниклими. Через місяць після цієї заяви стало відомо, скільки з них знайшли у російському полоні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву уповноваженого з питань осіб, які зникли безвісти за особливих обставин Олега Котенка в ефірі національного телемарафону .

Котенко розповів, що з понад 7 тисяч зниклих безвісти військових, вдалося відшукати близько 20-25%. Їх знайшли у російському полоні, тому тепер кількість зниклих безвісти стала меншою.

Збройні сили України повідомляли про дві тисячі зниклих військових, проте за словами Котенка іншу частину складають прикордонники, нацгвардійці чи працівники СБУ.

Як знайти зниклих безвісти та військовополонених

Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими у своєму Telegram-акаунті повідомляє, що наразі СБУ запустила онлайн-сервіс із пошуку полонених та зниклих безвісти осіб.

Для цього родичі чи знайомі мають заповнити онлайн-заявку про обставини зникнення людини. Також українців застерігають від шахрайських схем, оскільки визволенням полонених займаються виключно представники державної влади.