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ВСУ ликвидировали более 56 тысяч российских оккупантов, - Генштаб

Новина українською →
Пятница 23 сентября 2022 09:09
ВСУ ликвидировали более 56 тысяч российских оккупантов, - Генштаб Фото: ВСУ ликвидировали более 56 тысяч российских оккупантов (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Вооруженные силы Украины за минувшие сутки ликвидировали еще 550 российских оккупантов. Всего с начала полномасштабного вторжения в Украину потери России составили 56 060 военнослужащих.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Генерального штаба ВСУ в Facebook.

Наибольшие потери за минувшие сутки оккупанты понесли на Краматорском и Донецком направлениях.

Общие боевые потери России на 23 сентября ориентировочно составили:

  • личного состава - около 56 060 (+550) человек ликвидировано;
  • танков - 2254 (+18);
  • боевых бронированных машин - 4796 (+20);
  • артиллерийских систем - 1355 (+14);
  • РСЗО - 326 (+8);
  • средства ПВО - 170 (+1);
  • самолетов - 254 (+1);
  • вертолетов - 219 (+1);
  • беспилотников оперативно-тактического уровня - 950 (+9);
  • крылатые ракеты - 240 (+0);
  • корабли / катера - 15 (+0);
  • автомобильной техники и автоцистерн - 3659 (+29);
  • специальной техники - 126 (+1).

Напомним, ВСУ нанесли удары по двум вражеским пунктам командования и складу с боеприпасами в Херсонской области.

Кроме того, 13 сентября вблизи Купянска Харьковской области украинские военные могли сбить первый иранский ударный беспилотник, который использовали россияне.

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