ВСУ ликвидировали более 56 тысяч российских оккупантов, - Генштаб
Вооруженные силы Украины за минувшие сутки ликвидировали еще 550 российских оккупантов. Всего с начала полномасштабного вторжения в Украину потери России составили 56 060 военнослужащих.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Генерального штаба ВСУ в Facebook.
Наибольшие потери за минувшие сутки оккупанты понесли на Краматорском и Донецком направлениях.
Общие боевые потери России на 23 сентября ориентировочно составили:
- личного состава - около 56 060 (+550) человек ликвидировано;
- танков - 2254 (+18);
- боевых бронированных машин - 4796 (+20);
- артиллерийских систем - 1355 (+14);
- РСЗО - 326 (+8);
- средства ПВО - 170 (+1);
- самолетов - 254 (+1);
- вертолетов - 219 (+1);
- беспилотников оперативно-тактического уровня - 950 (+9);
- крылатые ракеты - 240 (+0);
- корабли / катера - 15 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн - 3659 (+29);
- специальной техники - 126 (+1).
Напомним, ВСУ нанесли удары по двум вражеским пунктам командования и складу с боеприпасами в Херсонской области.
Кроме того, 13 сентября вблизи Купянска Харьковской области украинские военные могли сбить первый иранский ударный беспилотник, который использовали россияне.
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