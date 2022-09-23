ВСУ ликвидировали более 56 тысяч российских оккупантов, - Генштаб

Фото: ВСУ ликвидировали более 56 тысяч российских оккупантов (Getty Images)

Вооруженные силы Украины за минувшие сутки ликвидировали еще 550 российских оккупантов. Всего с начала полномасштабного вторжения в Украину потери России составили 56 060 военнослужащих.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Генерального штаба ВСУ в Facebook.