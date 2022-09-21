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Лавров мечтает о победе РФ в войне. Времени ему не жалко

Новина українською →
Среда 21 сентября 2022 21:18
Лавров мечтает о победе РФ в войне. Времени ему не жалко Фото: министр иностранных дел РФ Сергей Лавров (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

На седьмой месяц войны против Украины в России заявляют о готовности воевать "сколько понадобится".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова Newsweek.

Он в который раз заявил о проведении в Украине якобы "специальной военной операции", цели которой "защита" населения Донбасса, устранение угроз безопасности РФ, "демилитаризация" и "денацификация" Украины.

"Все они остаются актуальными и будут достигнуты, сколько бы времени на это ни понадобилось", - сказал Лавров.

Напомним, российский диктатор Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в РФ.

В ходе мобилизации РФ планирует призвать в армию 300 тысяч резервистов. Однако в МВД Украины отметили, что Россия в ходе первой волны мобилизации сможет собрать максимум 40-50 тысяч военных.

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