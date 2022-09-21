ua ru
Ср, 21 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Зеленский о мобилизации в РФ: Путин хочет утопить Украину в крови российских солдат

Новина українською →
Киев, Среда 21 сентября 2022 15:53
Зеленский о мобилизации в РФ: Путин хочет утопить Украину в крови российских солдат Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Наталья Юрченко

Президент России Владимир Путин хочет утопить Украину в крови российских солдат. Для этого глава Кремля объявил частичную мобилизацию в РФ.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью BILD.

Зеленский отреагировал на указ Путина о мобилизации. Он заявил, что знал о таком решении российского диктатора и не смотрел его брифинг сегодня.

"У меня есть вся информация, которая мне нужна. В этой речи не было ничего нового для меня", - сказал гарант.

По словам президента, мобилизация показывает, что у РФ есть проблемы с офицерами и другими военными кадрами.

"Мы уже знаем, что они мобилизовали кадетов, ребят, которые не умели воевать. Эти курсанты погибли. Они даже не могли закончить свое образование. Все эти люди не могут бороться. Они приходят к нам и умирают", - добавил он.

Зеленский считает, что Путину нужна многомиллионная армия, чтобы добиться побед на фронте. Поскольку российские войска несут потери и убегают с поля боя.

"Он хочет утопить Украину в крови, но также и в крови своих солдат", - подчеркнул президент.

Ранее мы сообщали, что Путин объявил о частичной мобилизации в России. Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что мобилизовать планируют 300 тысяч резервистов.

Однако в опубликованном указе Путина отсутствует седьмой пункт. В Кремле заявили, что эта часть засекречена и касается количества мобилизованных.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский Владимир Путин Война в Украине Мобилизация в России
NEWS
Зеленский обратится к Генассамблее ООН: чего ждать от выступления президента
Зеленский обратится к Генассамблее ООН: чего ждать от выступления президента
DAILY
Блеф при плохой игре. Зачем Путину "референдумы" и мобилизация в России
Милан Лелич, Ульяна Безпалько Блеф при плохой игре. Зачем Путину "референдумы" и мобилизация в России