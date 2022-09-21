Зеленский о мобилизации в РФ: Путин хочет утопить Украину в крови российских солдат

Президент России Владимир Путин хочет утопить Украину в крови российских солдат. Для этого глава Кремля объявил частичную мобилизацию в РФ.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью BILD .

Зеленский отреагировал на указ Путина о мобилизации. Он заявил, что знал о таком решении российского диктатора и не смотрел его брифинг сегодня.

"У меня есть вся информация, которая мне нужна. В этой речи не было ничего нового для меня", - сказал гарант.

По словам президента, мобилизация показывает, что у РФ есть проблемы с офицерами и другими военными кадрами.

"Мы уже знаем, что они мобилизовали кадетов, ребят, которые не умели воевать. Эти курсанты погибли. Они даже не могли закончить свое образование. Все эти люди не могут бороться. Они приходят к нам и умирают", - добавил он.

Зеленский считает, что Путину нужна многомиллионная армия, чтобы добиться побед на фронте. Поскольку российские войска несут потери и убегают с поля боя.

"Он хочет утопить Украину в крови, но также и в крови своих солдат", - подчеркнул президент.