Президент Чехии заявил о необходимости увеличения помощи Украине
Президент Чехии Милош Земан заявил о необходимости увеличения помощи Украине, реагируя на мобилизацию в РФ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу спикера президента Жири Овчачека.
"Российская мобилизация, очевидно, является следствием последних военных успехов Украины", - говорится в сообщении.
Земан заявил, что адекватным ответом было бы увеличение помощи Украине.
Президент отметил, что помощь должна относиться не только к военной сфере.
Напомним, что премьер Чехии Петр Фиала назвал частичную мобилизацию в РФ еще одним доказательством того, что Россия единственный агрессор.
Ранее президент РФ Владимир Путин объявил частичную мобилизацию.
Также, министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что Россия планирует призвать 300 тысяч резервистов.
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