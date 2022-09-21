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Президент Чехии заявил о необходимости увеличения помощи Украине

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Среда 21 сентября 2022 17:06
Президент Чехии заявил о необходимости увеличения помощи Украине Фото: президент Чехии Милош Земан (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Президент Чехии Милош Земан заявил о необходимости увеличения помощи Украине, реагируя на мобилизацию в РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу спикера президента Жири Овчачека.

"Российская мобилизация, очевидно, является следствием последних военных успехов Украины", - говорится в сообщении.

Земан заявил, что адекватным ответом было бы увеличение помощи Украине.

Президент отметил, что помощь должна относиться не только к военной сфере.

Напомним, что премьер Чехии Петр Фиала назвал частичную мобилизацию в РФ еще одним доказательством того, что Россия единственный агрессор.

Ранее президент РФ Владимир Путин объявил частичную мобилизацию.

Также, министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что Россия планирует призвать 300 тысяч резервистов.

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