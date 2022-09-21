Президент Чехии заявил о необходимости увеличения помощи Украине

Президент Чехии Милош Земан заявил о необходимости увеличения помощи Украине, реагируя на мобилизацию в РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу спикера президента Жири Овчачека.

"Российская мобилизация, очевидно, является следствием последних военных успехов Украины", - говорится в сообщении. Земан заявил, что адекватным ответом было бы увеличение помощи Украине. Президент отметил, что помощь должна относиться не только к военной сфере.