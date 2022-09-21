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"Потери зашкаливающие": Арестович объяснил, почему Путин объявил мобилизацию

Новина українською →
Киев, Среда 21 сентября 2022 11:31
"Потери зашкаливающие": Арестович объяснил, почему Путин объявил мобилизацию Фото: советник Офиса президента Алексей Арестович (president.gov.ua)
Автор: Руслан Гаращенко

Объявление мобилизации в России говорит о том, что потери российской армии не просто огромные, а зашкаливающие. Количество ликвидированных оккупантов уже точно превысило 100 тысяч убитыми и ранеными.

Об этом заявил советник Офиса президента Алексей Арестович, передает РБК-Украина со ссылкой на его страницу в Facebook.

"Частичная, потому, что они понимают - у них нет потенциала для создания новых соединений. Резервисты пойдут на пополнение уже существующих", - отметил он.

По словам Арестовича, объявление мобилизация в РФ говорит о двух вещах:

  • потери российской армии не просто огромные, а зашкаливающие. Свыше 100 тысяч убитыми и ранеными, скорее - под 150;
  • двойной комплект набирается потому, что следующие 150 они уже мысленно списали.

Напомним, сегодня утром президент России выступил с обращением, в ходе которого объявил в РФ мобилизацию.

По словам министра обороны страны Сергея Шойгу, на войну в Украину хотят отправить еще 300 тысяч человек.

Что еще сказал российский президент в сегодняшнем обращении - читайте в материале РБК-Украина.

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Алексей Арестович Мобилизация в России
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