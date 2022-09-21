"Потери зашкаливающие": Арестович объяснил, почему Путин объявил мобилизацию

Объявление мобилизации в России говорит о том, что потери российской армии не просто огромные, а зашкаливающие. Количество ликвидированных оккупантов уже точно превысило 100 тысяч убитыми и ранеными.

Об этом заявил советник Офиса президента Алексей Арестович, передает РБК-Украина со ссылкой на его страницу в Facebook.