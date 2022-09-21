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Путин признает, что вторжение потерпело поражение, - Уоллес о мобилизации в России

Новина українською →
Среда 21 сентября 2022 11:36
Путин признает, что вторжение потерпело поражение, - Уоллес о мобилизации в России Фото: Бен Уоллес, министр обороны Британии (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Призыв президента Российской Федерации Владимира Путина к оружию, является признанием того, что его вторжение терпит поражение.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт Министерства обороны Британии.

По словам министра обороны Британии Бена Уоллеса, приказ Путина о первой со времен Второй мировой войны мобилизации в России является признанием главы Кремля того, что его вторжение терпит неудачу.

Воллес обвинил Путина и министра обороны России Сергея Шойгу в смертях десятков тысяч собственных граждан, которые были плохо экипированы.

"Никакие угрозы и пропаганда не могут скрыть тот факт, что Украина выиграет эту войну, международное сообщество едино, а Россия становится глобальным изгнанником", - отметил министр обороны Британии.

Напомним, РБК-Украина писала о том, что глава Кремля Владимир Путин объявил в России частичную мобилизацию. По словам министра обороны Сергея Шойгу, Москва готовится призвать до 300 тысяч резервистов.

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