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Литва привела в повышенную боеготовность войска на фоне частичной мобилизации в РФ

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Вильнюс, Среда 21 сентября 2022 12:37
Литва привела в повышенную боеготовность войска на фоне частичной мобилизации в РФ Фото: министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас (facebook_com_arvydas_anusauskas)
Автор: Валерия Полищук

Министерство обороны Литвы приняло решение привести в повышенную боевую готовность свои войска из-за частичной мобилизации в России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение министра обороны Литвы Арвидаса Анушаускаса в Twitter.

"Поскольку военная мобилизация России будет проходить и у наших границ (Калининградская область), силы быстрого реагирования Литвы приведены в состояние повышенной готовности, чтобы предотвратить любые провокации со стороны России", - написал он.

Напомним, 21 сентября российский диктатор Владимир Путин объявил частичную мобилизацию, которая стартует уже сегодня. Он планирует бросить на войну в Украине 300 тысяч резервистов.

Добавим, на Банковой уже отреагировали на этот шаг Путина, высмеяв его риторическим вопросом, "Все еще идет по плану, не правда ли?".

Кроме того, премьер Чехии Петр Фиала заявил, что частичная мобилизация в РФ - это попытка дальнейшей эскалации войны, развязанной Россией в Украине, и еще одно доказательство того, что Россия является единственным агрессором.

При этом глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевич намекнул, что Рига не будет помогать россиянам избежать мобилизации.

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