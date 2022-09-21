Глава МИД Британии о частичной моблизации в РФ: тревожная эскалация
Заявление российского диктатора Владимира Путина о частичной мобилизации в России на фоне войны против Украины является тревожной эскалацией.
Об этом заявила министр иностранных дел Великобритании Джиллиан Киган, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.
Она обвинила Путина в переписывании истории.
"Некоторые выражения весьма тревожны, и очевидно, что мы должны стремиться к спокойствию", - заявила министр, призвав российских граждан "смотреть дальше своих собственных СМИ".
По ее словам, угрозы следует воспринимать серьезно, поскольку Украина начинает продвигаться вперед, отвоевывая земли, ранее захваченные Россией.
"Давайте проясним - есть путинская ложь. Это незаконная война России в Украине. И, конечно, мы по-прежнему будем поддерживать Украину вместе со всеми нашими союзниками по НАТО. Мы там, мы на вашей стороне - мы поможем, чем сможем", - подчеркнула она.
Министр также отреагировала на ядерный шантаж Путина.
"Это то, что мы должны воспринимать очень серьезно, потому что, знаете, мы не контролируем ситуацию. Я не уверена, что он тоже контролирует ситуацию. Действительно, я имею в виду, что это очевидная эскалация", - заявила Киган.
Напомним, Путин объявил частичную мобилизацию в России.
При этом российский диктатор пригрозил Западу ядерным оружием.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.