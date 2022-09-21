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Премьер Нидерландов о российской мобилизации: признак паники в Кремле

Новина українською →
Амстердам, Среда 21 сентября 2022 12:11
Премьер Нидерландов о российской мобилизации: признак паники в Кремле Фото: премьер-министр Нидерландов Марк Рютте (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Приказ о частичной мобилизации в России - это признак паники в Кремле, который не следует воспринимать как прямую угрозу полномасштабной войны с Западом.

Об этом заявил премьер-министр Нидерландов Марк Рютте, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Мобилизация, призыв к "референдумам" на Донбассе - все это признак паники. Его риторика о ядерном оружии - это то, что мы уже слышали много раз. Это все часть риторики, которую мы знаем. Я бы посоветовал сохранять спокойствие", - заявил он.

Напомним, сегодня президент РФ Владимир Путин объявил в своей стране частичную мобилизацию, которая стартует уже сегодня. Диктатор планирует бросить на войну в Украине 300 тысяч резервистов.

Добавим, на Банковой уже отреагировали на этот шаг Путина, высмеяв его риторическим вопросом, "Все еще идет по плану, не правда ли?".

Кроме того, премьер Чехии Петр Фиала заявил, что частичная мобилизация в РФ - это попытка дальнейшей эскалации войны, развязанной Россией в Украине, и еще одно доказательство того, что Россия является единственным агрессором.

При этом глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевич намекнул, что Рига не будет помогать россиянам избежать мобилизации.

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