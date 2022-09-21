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Россияне массово раскупили билеты в другие страны после заявления Путина, - СМИ

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Москва, Среда 21 сентября 2022 12:04
Россияне массово раскупили билеты в другие страны после заявления Путина, - СМИ Фото: россияне массово раскупили билеты в другие страны после объявления частичной мобилизации (GettyImages)
Автор: Мария Кучерявец

После обращения президента РФ Владимира Путина, в ходе которого он объявил частичную мобилизацию, россияне массово раскупили билеты в другие страны. В частности, в Грузию, Турцию, Армению и Азербайджан.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские издания "Верстка" и "Медуза".

"Через несколько минут после выступления Путина раскупили все прямые билеты на 21 сентября в Стамбул и Ереван", - говорится в сообщении.

Российские СМИ пишут, что ближе к полудню по московскому времени из продажи исчезли прямые билеты из Москвы в Ташкент, Баку, Бишкек и Астану, но "варианты с пересадками еще есть".

Фото: россияне массово раскупили билеты в другие страны после объявления частичной мобилизации (https://t.me/svobodnieslova)

Напомним, что в результате объявления Путиным мобилизации в РФ анонсировали акции протестов в разных городах страны.

Тем временем курс доллара на Мосбирже поднялся выше 62 рублей, а обвал на российском фондовом рынке ускорился.

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