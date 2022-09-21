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Премьер Чехии о частичной мобилизации: еще одно доказательство, что РФ единственный агрессор

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Прага, Среда 21 сентября 2022 11:21
Премьер Чехии о частичной мобилизации: еще одно доказательство, что РФ единственный агрессор Фото: премьер-министр Чехии Петр Фиала (president.gov.ua)
Автор: Валерия Полищук

Российский диктатор Владимир Путин своим решением объявить частичную мобилизацию в РФ показал, что Россия является единственным агрессором в мире.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение премьер-министра Чехии Петра Фиала в Twitter.

"Частичная мобилизация, объявленная Путиным - это попытка дальнейшей эскалации войны, развязанной Россией в Украине, и еще одно доказательство того, что Россия является единственным агрессором", - заявил он.

Премьер подчеркнул, что на фоне заявления о мобилизации Украине необходима помощь.

"Мы должны продолжать ее оказывать в наших собственных интересах", - подчеркнул Фиала.

Напомним, что сегодня президент РФ Владимир Путин объявил в своей стране частичную мобилизацию , которая стартует уже сегодня. Диктатор планирует бросить на войну в Украине 300 тысяч резервистов.

Добавим, на Банковой уже отреагировали на этот шаг Путина, высмеяв его риторическим вопросом, "Все еще идет по плану, не правда ли?".

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