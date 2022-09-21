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Программа утилизации россиян. Данилов объяснил суть частичной мобилизации в РФ

Новина українською →
Россия, Среда 21 сентября 2022 11:56
Программа утилизации россиян. Данилов объяснил суть частичной мобилизации в РФ Фото: секретарь СНБО Алексей Данилов (president gov ua)
Автор: Наталия Гурковская

Частичная мобилизация, которую объявил президент РФ Владимир Путин, является прежде всего программой по утилизации россиян. У граждан РФ действительно нет другого выхода, как умереть в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление секретаря СНБО Алексея Данилова.

"О последних заявлениях. План Путина "Бермудский треугольник" - комплексная программа утилизации россиян: уклонение от мобилизации - тюрьма - ППК "Вагнер". Далее: украинский фронт - ликвидация - "Белая лада", - рассказал он.

Как сообщалось, во время выступления 21 сентября президент РФ Владимир Путин объявил старт частичной мобилизации в России.

Указ уже подписан, и мобилизация начинается уже с 21 сентября. Диктатор планирует бросить на войну в Украине 300 тысяч резервистов.

Напомним, что днем ранее Госдума РФ ввела в Уголовный кодекс понятия "мобилизация", "военное положение" и "военное время".

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