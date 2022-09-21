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Генсек НАТО: мобилизация в РФ показывает, что Путин просчитался с Украиной

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Брюссель, Среда 21 сентября 2022 16:50
Генсек НАТО: мобилизация в РФ показывает, что Путин просчитался с Украиной Фото: генсек НАТО Йенс Столтенберг (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Российский президент Владимир Путин совершил ошибку и просчитался в войне против Украины. Мобилизация в России только доказывает это.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на генсека НАТО Йенса Столтенберга в интервью Reuters.

Он отметил, что сегодняшнее выступление Путина стало доказательством того, что война в Украине идет не по планам Кремля.

"Путин думал, что за несколько дней возьмет Киев и Украину, но ошибся. Его сегодняшнее решение о мобилизации еще раз показывает, что Путин сделал неверный расчет и допустил стратегическую ошибку", - заявил Столтенберг.

Генсек НАТО подчеркнул, что российская армия, которую отправили в Украину, плохо оснащена, командование слабое, а войска испытывают серьезные логистические проблемы. Столтенберг уверен, что мобилизация не улучшит ситуацию.

"Но в любом случае считаю, что последнее решение лишь усугубит ситуацию. А это значит, что погибнет больше украинских и российских военных", - добавил генсек.

Напомним, сегодня российский диктатор объявил частичную мобилизацию в РФ. По словам министра обороны России Сергея Шойгу, мобилизовать планируют 300 тысяч резервистов.

Такое решение Кремля уже прокомментировал Владимир Зеленский. Он заявил, что Путин хочет утопить Украину в крови своих солдат.

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