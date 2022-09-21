В путинском указе о мобилизации не хватает седьмого пункта. В Кремле оправдались

В указе главы РФ Владимира Путина о частичной мобилизации не опубликовали седьмой пункт. В Кремле отказались его раскрыть.

Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "РИА Новости".