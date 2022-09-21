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В путинском указе о мобилизации не хватает седьмого пункта. В Кремле оправдались

Новина українською →
Москва, Среда 21 сентября 2022 13:23
В путинском указе о мобилизации не хватает седьмого пункта. В Кремле оправдались Фото: пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков (kremlin.ru)
Автор: Наталья Юрченко

В указе главы РФ Владимира Путина о частичной мобилизации не опубликовали седьмой пункт. В Кремле отказались его раскрыть.

Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "РИА Новости".

Песков заявил, что седьмой пункт путинского указа якобы для "служебного пользования".

"Он для служебного пользования. И поэтому я не могу его раскрыть", - сказал он.

Однако спикер Кремля намекнул, что в этом пункте речь идет о количестве мобилизуемых. Песков отметил, что это задание Минобороны.

Напомним, российский диктатор Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России. При этом глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что планируется собрать около 300 тысяч резервистов.

Такие действия Кремля раскритиковали в некоторых странах, в частности заявления сделали Чехия, Великобритания, Литва, США и Нидерланды.

Также на заявление Путина отреагировали в Офисе президента.

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