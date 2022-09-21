Посол США о "референдумах" и российской мобилизации: признаки слабости и провала РФ

Мобилизация в России и так называемые "референдумы" на оккупированных территориях Украины являются признаками слабости РФ и ее провала в развязной войне.

Об этом заявила посол США в Украине Бриджит Бринк, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее Twitter.