Посол США о "референдумах" и российской мобилизации: признаки слабости и провала РФ
Мобилизация в России и так называемые "референдумы" на оккупированных территориях Украины являются признаками слабости РФ и ее провала в развязной войне.
Об этом заявила посол США в Украине Бриджит Бринк, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее Twitter.
"Фальшивые референдумы и мобилизация являются признаками слабости, провала России. Соединенные Штаты никогда не признают претензий России на якобы аннексированную украинскую территорию", - отметила дипломат.
Кроме того, Бринк заверила, что США будут продолжать поддерживать Украину и оказывать помощь, сколько это потребуется.
Напомним, сегодня российский диктатор Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в России.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что планируется мобилизовать до 300 тысяч резервистов.
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