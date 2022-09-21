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Посол США о "референдумах" и российской мобилизации: признаки слабости и провала РФ

Новина українською →
Киев, Среда 21 сентября 2022 11:55
Посол США о "референдумах" и российской мобилизации: признаки слабости и провала РФ Фото: посол США в Украине Бриджит Бринк (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Мобилизация в России и так называемые "референдумы" на оккупированных территориях Украины являются признаками слабости РФ и ее провала в развязной войне.

Об этом заявила посол США в Украине Бриджит Бринк, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее Twitter.

"Фальшивые референдумы и мобилизация являются признаками слабости, провала России. Соединенные Штаты никогда не признают претензий России на якобы аннексированную украинскую территорию", - отметила дипломат.

Кроме того, Бринк заверила, что США будут продолжать поддерживать Украину и оказывать помощь, сколько это потребуется.

Напомним, сегодня российский диктатор Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в России.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что планируется мобилизовать до 300 тысяч резервистов.

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