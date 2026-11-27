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Власти уже несколько недель обсуждают идею введения бесплатного проезда в общественном транспорте Киева. Из-за обстрелов мостов и блекауты это якобы должно упростить передвижение жителям столицы.

Что об этом думают эксперты и почему не советуют идти по пути Харькова, где проезд бесплатный с начала войны – читайте в статье РБК-Украина .

Главное:

Цена инициативы : отмена оплаты в наземном транспорте потребует ориентировочно 2,2 млрд гривен в год из бюджета.

Нехватка кадров : в депо КП "Киевпасстранс" уже простаивают десятки исправных автобусов из-за дефицита водителей категории "D" и лимитов на бронирование.

Последствия для пассажиров : поскольку транспорт в дефиците, он все равно будет ездить редко и будет переполнен.

Опыт городов : бесплатный проезд работает без потери качества только при значительных бюджетных ресурсах и не разгружает дороги от пробок.

Альтернатива : эксперты советуют контролировать выделенные полосы, сформировать резерв автобусов и предоставлять льготы только уязвимым категориям населения.

Новая логистика на случай атак

27 ноября Владимир Зеленский провел заседание Ставки, где выслушал доклады военных, разведки, чиновников и Виталия Кличко по ситуации в Киеве. По итогам заседания разработали алгоритмы работы общественного транспорта и городской логистики на случай критического ухудшения ситуации, чтобы киевляне могли передвигаться по городу при любых обстоятельствах.

Также правительство и власть должны наработать новую систему перевозок. Она позволит киевлянам гарантированно и бесплатно пользоваться определенными автобусными маршрутами, если другие виды транспорта остановятся.

До этого президент поручал Кабмину разработать программу бесплатного проезда в наземном транспорте Киева и сформировать резерв автобусов на случай остановки метро или перекрытия мостов. Мэр столицы в ответ указал на острую нехватку водителей, потребность более тысячи автобусов для замены метро и напомнил правительству о около 8 млрд гривен долга государства за льготные перевозки за 11 лет.

В то же время, первоначально идея бесплатных перевозок касалась сообщения между берегами Днепра в случае остановки метро, рассказал в подкасте РБК-Украина "ЦЕ БАЗА" глава Деснянской районной государственной администрации Максим Бахматов. По его словам, после ударов по мостам планировалось запустить бесплатные рейсы, чтобы киевляне могли доехать до хабов, пересечь Днепр и продолжить движение.

Сколько это стоит и кто будет платить

Отмена оплаты за проезд не означает, что перевозки становятся бесплатными. Как объясняет в комментарии РБК-Украина экономист Центра экономической стратегии (ЦЭС) Богдан Слуцкий, вместо пассажиров за транспорт будут платить налогоплательщики через бюджет .

По его словам, минимальная дополнительная потребность бюджета для компенсации поступлений от оплаты проезда в наземном транспорте Киева составит около 2 млрд гривен в год. Однако это лишь нижний предел, ведь беспоатный проезд увеличит спрос на поездки.

Если город не прибавит транспорт, будут переполнены салоны и более длинные интервалы, указывает экономист. Если прибавит – понадобятся деньги на новые рейсы, водителей, топливо, электроэнергию и ремонты. Отдельно нужно считать резерв автобусов на случай остановки метро или повреждения мостов.

Кроме того, отмечает Слуцкий, если это будет постоянная политика Киева, оплачивать ее должен городской бюджет за счёт уменьшения расходов на садики, школы, больницы или укрытия или наращивание долгов. Государственная поддержка уместна только для конкретных военных нужд – резерва автобусов, эвакуации или замены метро во время атак, а не как общая льгота для всех.

"Если государство будет финансировать бесплатный проезд в Киеве, другие города будут справедливо требовать аналогичной поддержки, и столичная инициатива превратится в значительно более дорогую общенациональную программу", – предостерегает эксперт.

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О нагрузке на столичный бюджет говорит и глава Ассоциации перевозчиков Киева и Киевской области Игорь Моисеенко в комментарии РБК-Украина. По его словам, городские власти считают, что бесплатный проезд только усугубит ситуацию и потребует значительных средств из бюджета на дотации для коммунальных предприятий.

В КП "Киевпасстранс" в ответ на запрос РБК-Украина подтвердили, что отмена платы за проезд приведет к потере около 180,7 млн гривен ежемесячно, или ориентировочно 2,2 млрд гривен в год. Кроме того, в предприятии указали, что задолженность госбюджета за льготные перевозки за 2021-2025 годы уже составляет 2,48 млрд гривен.

В настоящее время город самостоятельно финансирует льготный проезд для уязвимых категорий киевлян и переселенцев. По данным Департамента социальной и ветеранской политики КГГА, на 1 ноября 2026 года перевозчикам из городского бюджета уже выплатили более 776,1 млн гривен компенсаций, из которых 462,7 млн гривен приходится именно на наземный транспорт.

Фото: сколько будет стоить Киеву отмена платы за проезд (инфографика РБК-Украина)

Дефицит водителей и угроза бюджетных задержек

Главное препятствие для увеличения перевозок в столице сегодня – нехватка кадров в депо. Как отмечает Игорь Моисеенко, в коммунальных автопарках столицы уже сейчас из-за нехватки водителей простаивает более 50 автобусов, которые могли бы работать на линиях.

Эту проблему подтверждают и в городских властях. По данным Виталия Кличко, в КП "Киевпасстранс" есть 25 технически исправных автобусов в резерве, готовых к выпуску на маршруты, однако для их запуска нужно по меньшей мере 50 водителей категории "D", которых предприятие не может забронировать из-за установленных лимитов.

Соучредитель ОО "Пассажиры Киева" Александр Гречко в комментарии РБК-Украина объясняет, что дефицит кадров усугубляют ненадлежащие условия труда и государственная бюрократия. В частности, для привлечения женщин к вождению не хватает базовых бытовых условий на конечных остановках.

В то же время на уровне государства, добавляет он, до сих пор не гармонизированы водительские категории "Т" (троллейбус) и "D" (автобус). Поэтому при отключениях электроэнергии водители троллейбусов остаются без работы, ведь чтобы пересесть на автобусы, им нужно учиться несколько месяцев.

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Кроме того, полная зависимость перевозчика от дотаций создает риск кассовых разрывов. Если деньги будут задерживать, объясняет Гречко, не будет средств на закупку запчастей, поэтому на маршруты будет выходить еще меньше транспорта. А если возникнут задержки с зарплатами, люди начнут увольняться и искать более стабильную работу.

Подобный риск отмечает и Богдан Слуцкий. При полной зависимости от бюджетных выплат любые перебои с финансированием заставят перевозчика сокращать затраты на ремонты, персонал и количество рейсов. В итоге транспорт станет формально бесплатным, но менее регулярным и надежным.

Что изменится для пассажиров

Отмена оплаты за проезд вряд ли улучшит сервис для киевлян, прогнозирует Александр Гречко. Главная проблема столичного транспорта заключается не в цене билета, а в его дефиците и в том, что имеющиеся автобусы и троллейбусы стоят в пробках.

Киевский общественный транспорт в пробках (фото Getty Images)

Бесплатный проезд лишь усугубит ситуацию, добавляет он, ведь люди все равно не смогут попасть в редкий дефицитный коммунальный транспорт. Те же, кому нужно ехать, вынуждены будут садиться в приватные маршрутки и платить там по 25-30 гривен.

Похожий прогноз дает и Игорь Моисеенко. Он отмечает, что бесплатный режим создаст значительную дополнительную нагрузку на общественный транспорт и существенно ухудшит качество обслуживания.

Харьков и Европа: как работает бесплатный проезд на практике

В Украине единственным городом-миллионником с бесплатным проездом остается Харьков. Там плату за общественный транспорт отменили весной 2022 для поддержки жителей под постоянными российскими обстрелами.

Однако, по данным открытых источников, в городе фиксируется дефицит транспорта и его плохое техническое состояние. Сами же харьковчане жалуются на несоблюдение расписания и длительное ожидание на остановках.

Как объясняет Богдан Слуцкий, Харьков удерживает бесплатный транспорт за счет городского бюджета, в то же время накапливая долговые обязательства. Долг только откладывает оплату, и когда его придется возвращать, город будет вынужден либо резко повышать тариф, либо забирать средства по другим направлениям .

Известным зарубежным примером такой инициативы является Таллин, где бесплатный проезд для зарегистрированных жителей был введен еще в 2013 году. По данным платформы EIT Urban Mobility, это стало значимой социальной поддержкой, ведь жители отдаленных районов получили более свободный доступ к работе и образованию.

В то же время за более чем десять лет проявились и проблемы: налоговые поступления идут на покрытие дефицита от билетов вместо развития сети. При этом более половины горожан и дальше ездит на работу собственными авто, ведь ценит скорость больше нулевого тарифа.

Другой пример – Люксембург, ставший в 2020 году первой страной мира, отменившей плату за весь общественный транспорт. Однако там этот шаг стал возможным благодаря высоким налоговым поступлениям, а выручка от продажи билетов до реформы покрывала менее 10% расходов на содержание системы.

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В общем, практика свидетельствует, что бесплатный проезд работает без потери качества только при наличии значительных бюджетных ресурсов и достаточного количества транспорта. А если в городе уже не хватает водителей и транспорт стоит в пробках, именно отмена оплаты только усугубит ситуацию.

Какие альтернативы предлагают специалисты

По мнению опрошенных экспертов, властям не стоит тратить миллиарды гривен на нулевой тариф. А ресурсы лучше направить на устранение реальных проблем киевского транспорта – пробок, нехватки водителей и низкой скорости движения.

Александр Гречко отмечает, что, прежде всего, нужно обеспечить беспрепятственное движение транспорта по улицам города. По его словам, нужно сделать, чтобы имеющийся дефицитный транспорт двигался максимально быстро и не стоял в пробках.

"Если даже привезти в Киев еще 100-200 троллейбусов и автобусов, проблема все равно останется, потому что все автобусы и троллейбусы стоят в пробках из-за отсутствия качественной организации дорожного движения и возможности полноценно контролировать полосы общественного движения полицией", – объясняет Гречко.

Полиция контролирует дорожное движение в Киеве (фото Getty Images)

В то же время Богдан Слуцкий указывает, что более эффективно предоставлять льготный проезд тем, кто действительно нуждается в помощи. Для других пассажиров можно сделать более доступными долгосрочные проездные и пересадки.

Государственные средства, резюмирует экономист, более целесообразно направить на резерв автобусов, подготовку водителей и защиту инфраструктуры, а не на универсальную льготу для всех.