Россия снова попытается уничтожить Украину и изменить ее границы, - Моравецкий о мобилизации
Решение Кремля объявить частичную мобилизацию является ничем иным, как очередной попыткой уничтожить Украину и изменить ее границы.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Комментируя частичную мобилизацию в России, по словам премьера Польши Матеуша Моравецкого, Москва делает очередную попытку изменить границы Украины, однако союзники Киева сделают все возможное, чтобы помочь стране защитить себя.
"Мы сделаем все возможное с нашими союзниками, чтобы НАТО еще больше поддержало Украину, чтобы она могла защитить себя", – заявил Моравецкий.
Премьер добавил, что мир не должен допустить захвата Украины Россией.
"Сообщения о частичной мобилизации подтвердились, Россия постарается уничтожить Украину и захватить часть ее территории. Мы не можем этого допустить", - добавил премьер.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что глава Кремля Владимир Путин объявил в России частичную мобилизацию. По словам министра обороны Сергея Шойгу, Москва готовится призвать к 300 тысячам резервистов.
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