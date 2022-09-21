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Россия снова попытается уничтожить Украину и изменить ее границы, - Моравецкий о мобилизации

Новина українською →
Среда 21 сентября 2022 13:39
Россия снова попытается уничтожить Украину и изменить ее границы, - Моравецкий о мобилизации Фото: Матеуш Моравецкий, премьер-министр Польши (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Решение Кремля объявить частичную мобилизацию является ничем иным, как очередной попыткой уничтожить Украину и изменить ее границы.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Комментируя частичную мобилизацию в России, по словам премьера Польши Матеуша Моравецкого, Москва делает очередную попытку изменить границы Украины, однако союзники Киева сделают все возможное, чтобы помочь стране защитить себя.

"Мы сделаем все возможное с нашими союзниками, чтобы НАТО еще больше поддержало Украину, чтобы она могла защитить себя", – заявил Моравецкий.

Премьер добавил, что мир не должен допустить захвата Украины Россией.

"Сообщения о частичной мобилизации подтвердились, Россия постарается уничтожить Украину и захватить часть ее территории. Мы не можем этого допустить", - добавил премьер.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что глава Кремля Владимир Путин объявил в России частичную мобилизацию. По словам министра обороны Сергея Шойгу, Москва готовится призвать к 300 тысячам резервистов.

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