Реактивный дрон долетел до Ивано-Франковской области, в Бурштыне раздались взрывы
13:36 27.11.2026 Пт
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Фото: в районе Янтаря в Ивано-Франковской области прогремели взрывы (Getty Images)
Днем 27 ноября в районе Бурштына Ивано-Франковской области прогремели взрывы на фоне атаки реактивных дронов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.
Взрывы в районе Янтаря раздались около 13:14.
Ранее мониторинговые каналы сообщали о движении реактивного беспилотника в направлении города.
Напомним, ночью 27 ноября Россия атаковала Украину 155 дронами, среди которых были и реактивные Shahed. К утру Силы обороны сбили или подавили большинство враждебных целей, однако были и попадания.