Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.

Напомним, ночью 27 ноября Россия атаковала Украину 155 дронами, среди которых были и реактивные Shahed. К утру Силы обороны сбили или подавили большинство враждебных целей, однако были и попадания.