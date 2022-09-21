Путин испытывает трудности. У Байдена отреагировали на мобилизацию в РФ

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление координатора по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джона Кирби, которое приводит CNN .

По его словам, то количество людей, которое хотят мобилизовать в РФ, является значительным и оно почти в два раза больше, чем было задействовано Россией во время начала полномасштабного вторжения в Украину.

"Это определенно признак того, что он (Путин - ред.) испытывает трудности, и мы знаем, что он понес десятки тысяч потерь. У него ужасный боевой дух, сплоченность подразделений на поле боя, командование и управление до сих пор не решены. У него проблемы с дезертирством, и он заставляет раненых возвращаться в бой. Так что очевидно, что людские ресурсы - это проблема для него", - заявил Кирби.

Также он подчеркнул, что США воспринимают серьезно угрозы лидера страны-агрессора применить ядерное оружие и будут менять свои планы в соответствии со стратегической позицией РФ.