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Одеський НПЗ перейшов в управління Фонду держмайна

НовиниЕнергетика    08.06.2018 - 14:35
Фото: ОНПЗ (fenco.com.ua)
Фото: ОНПЗ (fenco.com.ua)

Проведена повна інвентаризація майнового комплексу підприємства

Одеський нафтопереробний завод передано в управління Фонду державного майна (ФДМ). Про це РБК-Україна повідомило джерело в уряді.

"Так, перейшов в управління фонду", - сказало джерело, додавши, що відповідна процедура була здійснена близько семи днів тому.

Варто відзначити, що для передачі НПЗ в управління ФДМ необхідно було провести інвентаризацію його майнових комплексів.

Проектна потужність Одеського НПЗ з переробки нафтової сировини становить 2,8 млн тонн на рік.

Нагадаємо, у вересні минулого року Кабмін схвалив передачу майнового комплексу Одеського НПЗ Фонду держмайна.

У липні рішення Апеляційний суд Одеської області відмовив у задоволенні клопотання представників ОНПЗ і підтвердив попереднє рішення про Суворовського райсуду Одеси про конфіскацію заводу на користь держави.

Раніше підприємство належало екс-депутату часів президента Віктора Януковича Сергію Курченко.

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Теги публікації: Одеса, ОПЗ  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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