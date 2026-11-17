Киевская кольцевая электричка запускает 16 дополнительных рейсов: расписание на 17-20 ноября
Киевская кольцевая электричка увеличивает количество рейсов между левым и правым берегами столицы. С 18 по 20 ноября пассажиры смогут воспользоваться 16 дополнительными поездами в утренние и вечерние часы пик.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Kyiv City Express.
Дополнительные рейсы будут курсировать по маршрутам Почайна - Дарница - Выдубичи и обратно, со всеми промежуточными остановками. Они станут альтернативой пассажирам, которым нужно добраться до станций синей и зеленой веток метро или от них.
Когда будут курсировать дополнительные поезда
Уже к вечеру 17 ноября запустят первые восемь дополнительных рейсов. С 18 по 20 ноября они будут курсировать вместе с 96 основными рейсами на полном кольце - по восемь дополнительных поездов утром и вечером.
Маршрут Почайна - Дарница - Выдубичи
Вечерние рейсы (17-20 ноября):
- Д10: Почайна - 16:59, Дарница - 17:26-17:34, Выдубичи - 17:45;
- Д12: Почайна - 17:59, Дарница - 18:24-18:32, Выдубичи - 18:44;
- Д14: Почайна - 18:59, Дарница - 19:24-19:34, Выдубичи - 19:46;
- Д16: Почайна - 19:59, Дарница - 20:24-20:32, Выдубичи - 20:42.
Утренние рейсы (18-20 ноября):
- Д02: Почайна - 05:59, Дарница - 06:24-06:32, Выдубичи - 06:44;
- Д04: Почайна - 06:59, Дарница - 07:24-07:32, Выдубичи - 07:44;
- Д06: Почайна - 07:59, Дарница - 08:24-08:32, Выдубичи - 08:44;
- Д08: Почайна - 08:59, Дарница - 09:24-09:32, Выдубичи - 09:44.
Маршрут Выдубичи - Дарница - Почайна
Вечерние рейсы (17-20 ноября):
- Д09: Выдубичи - 17:00, Дарница - 17:11-17:19, Почайна - 17:44;
- Д11: Выдубичи - 17:53, Дарница - 18:04-18:17, Почайна - 18:44;
- Д13: Выдубичи - 18:55, Дарница - 19:07-19:17, Почайна - 19:43;
- Д15: Выдубичи - 19:58, Дарница - 20:10-20:18, Почайна - 20:45.
Утренние рейсы (18-20 ноября):
- Д01: Выдубичи - 05:52, Дарница - 06:06-06:16, Почайна - 06:44;
- Д03: Выдубичи - 06:52, Дарница - 07:06-07:16, Почайна - 07:44;
- Д05: Выдубичи - 07:52, Дарница - 08:04-08:16, Почайна - 08:44;
- Д07: Выдубичи - 08:52, Дарница - 09:04-09:17, Почайна - 09:44.
Где посмотреть расписание
Подробное расписание поездов доступно на официальном сайте Kyiv City Express.
В компании предупредили, что из-за ситуации с безопасностью возможны оперативные задержки. Билеты на поезда можно приобрести, в частности, в приложении "Укрзализныци".
Атака на Киев 17 ноября
Напомним, во время российской атаки на Киев 17 ноября повреждены объекты критической инфраструктуры. Поэтому в отдельных районах столицы возникли перебои с водо- и теплоснабжением. Также падение обломков повлекло за собой пожары в нескольких районах города.
Кроме того, повреждения получили Южный и Северный мосты, поэтому движение ими перекрыли в обоих направлениях. Специалисты оценивают состояние сооружений и определяют, когда можно будет восстановить проезд. Общественный транспорт, курсировавший по этим мостам, перенаправили через Подольский мостовой переход.
Также после обстрела временно остановили движение поездов по наземному участку "зеленой" линии метро между станциями "Осокорки" и "Красный хутор". Поезда курсируют только подземной частью - между "Сырцем" и "Выдубичами". Из-за перекрытия мостов на левом берегу образовались значительные пробки.