Додати як бажане джерело в Google

Республиканцы в бюджетном комитете Сената США предложили направить 300 млн долларов на противодействие российскому влиянию в 2027 финансовом году. Также предусмотрены средства на противодействие влиянию Китая и Ирана.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Комитета Сената США по ассигнованиям, опубликованное на EIN Presswire.

Расходы предложили предусмотреть в законопроекте о финансировании Государственного департамента, зарубежных операций и связанных программ на 2027 финансовый год. Документ входит в пакет пяти бюджетных законопроектов, тексты которых комитет опубликовал 16 ноября. Сколько предлагают выделить Помимо 300 млн долларов на противодействие российскому влиянию, проект предусматривает: 45 млн долларов на противодействие влиянию Ирана;

400 млн долларов на противодействие влиянию Китая;

1,8 млрд долларов на реализацию Индо-Тихоокеанской стратегии и противодействие КНР;

3,3 млрд долларов на военную помощь Израилю через Госдепартамент. Речь идет о предлагаемых бюджетных расходах, а не об уже выделенном финансировании. Что говорят в Комитете Глава Комитета Сената по ассигнованиям, сенатор-республиканка Сьюзен Коллинз заявила, что законопроект должен укрепить национальную безопасность США и обеспечить Госдепартамент ресурсами для реагирования на новые вызовы. По ее словам, документ также продолжает помощь в сфере безопасности союзникам и партнерам США, в частности Тайваню и Украине, и направлен на противодействие расширению влияния Китая.