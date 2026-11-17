Республиканцы в Сенате предлагают выделить 300 млн долларов на противодействие влиянию РФ
Республиканцы в бюджетном комитете Сената США предложили направить 300 млн долларов на противодействие российскому влиянию в 2027 финансовом году. Также предусмотрены средства на противодействие влиянию Китая и Ирана.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Комитета Сената США по ассигнованиям, опубликованное на EIN Presswire.
Расходы предложили предусмотреть в законопроекте о финансировании Государственного департамента, зарубежных операций и связанных программ на 2027 финансовый год.
Документ входит в пакет пяти бюджетных законопроектов, тексты которых комитет опубликовал 16 ноября.
Сколько предлагают выделить
Помимо 300 млн долларов на противодействие российскому влиянию, проект предусматривает:
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45 млн долларов на противодействие влиянию Ирана;
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400 млн долларов на противодействие влиянию Китая;
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1,8 млрд долларов на реализацию Индо-Тихоокеанской стратегии и противодействие КНР;
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3,3 млрд долларов на военную помощь Израилю через Госдепартамент.
Речь идет о предлагаемых бюджетных расходах, а не об уже выделенном финансировании.
Что говорят в Комитете
Глава Комитета Сената по ассигнованиям, сенатор-республиканка Сьюзен Коллинз заявила, что законопроект должен укрепить национальную безопасность США и обеспечить Госдепартамент ресурсами для реагирования на новые вызовы.
По ее словам, документ также продолжает помощь в сфере безопасности союзникам и партнерам США, в частности Тайваню и Украине, и направлен на противодействие расширению влияния Китая.
Напомним, ранее во время слушаний в Сенате выяснилось, что бюджетный запрос администрации США на 2027 год не предусматривал финансирования программы USAI для Украины. Эта программа позволяет Пентагону заказывать вооружение и технику для украинской армии у производителей.