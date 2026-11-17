После ночной атаки РФ 17 ноября в Киеве были повреждены тепломагистрали Северного и Южного мостов. Часть потребителей переводят в резервное отопление, а горячую воду временно отключат.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение в Facebook Киевской городской государственной администрации (КГГА).

По информации городских властей, на альтернативные источники тепла уже переключают потребителей в микрорайонах Куреневка, Оболонь, Осокорки и Позняки. Подачу теплоносителя в дома постепенно восстанавливают.

В то же время, на период ремонтных работ в этих микрорайонах временно прекратят горячее водоснабжение.

Специалисты КП "Киевтеплоэнерго" обследуют поврежденные участки теплосетей и определяют объем работ, необходимых для восстановления. Коммунальщики ликвидируют последствия атаки, чтобы как можно скорее вернуть потребителям услуги.