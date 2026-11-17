Информационное давление на Службу безопасности Украины может повлиять на работу ключевых структур безопасности и обороноспособности страны.

Как пишет РБК-Украина , об этом заявил кандидат политических наук, эксперт по менеджменту в правительственном и неправительственном секторах Алексей Буряченко в Facebook.

По словам эксперта, информационная атака на СБУ может быть частью более широкого сценария, направленного на ослабление государственных институций и позиций Украины перед предстоящими переговорами.

"Борьба за политический контроль над Украиной предусматривает не только влияние на властные институты, но и попытки парализовать структуры, от которых напрямую зависит способность государства противостоять врагу. В первую очередь речь идет об ВСУ и СБУ", - отметил Буряченко.

Он провел параллели с прошлыми информационными кампаниями вокруг военного руководства и боевых офицеров. По его мнению, сейчас подобное давление может быть направлено на Службу безопасности Украины.

Отдельно эксперт упомянул ситуацию вокруг генерала СБУ Сергея Дуки и спецподразделения "Альфа". По его словам, при попытке задержания генерала едва не возникло силовое противостояние между представителями НАБУ и сотрудниками СБУ.

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В то же время Буряченко считает, что потенциальной целью информационной кампании может быть Департамент защиты национальной государственности СБУ, занимающийся противодействием угрозам государственному суверенитету и попыткам неконституционного влияния на власть.

Эксперт предполагает, что резонансные обвинения, проверки и отстранения руководителей от оперативной работы могут отвлекать сотрудников подразделения от выполнения задач безопасности.

"Максимальная информационная огласка без должного выяснения обстоятельств способна подорвать общественное доверие не только к конкретным должностным лицам, но и к СБУ в целом", - уверен он.

Буряченко отметил, что информационные кампании против институтов безопасности могут влиять на обороноспособность государства. В то же время, он призвал оценивать ситуацию на основании установленных фактов, а не публичных обвинений.

"Никаких выводов без доказанных решений суда. Иначе мы станем на шаг ближе к поражению", - подытожил эксперт.