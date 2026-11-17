Германия выделит 300 млн долларов на закупку американского вооружения для Украины, сосредоточившись на усилении противовоздушной обороны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра обороны ФРГ Бориса Писториуса перед началом заседания Совета ЕС в Брюсселе.

Германия направит 300 млн долларов на очередной пакет закупок американского вооружения через механизм PURL.

Ключевым приоритетом инициативы является противовоздушная оборона, в том числе поставки управляемых ракет PAC-2 и PAC-3 для комплексов Patriot.

"Вместе с Норвегией мы сейчас делаем это, в частности, с помощью еще одного пакета PURL, в котором мы принимаем участие. Мы закупаем у США системы, которых нет в Европе. Это пятый пакет, в котором принимает участие Германия. На этот раз мы выделяем 300 миллионов долларов", - заявил Писториус.

Кроме того, Германия продолжает передавать Украине системы IRIS-T и ракеты к ним. Также Берлин готовит интеграцию этих ракет в зенитные ракетные комплексы NASAMS, поставляемые Норвегией.

Писториус добавил, что Украина получит новые радиолокационные станции для контроля воздушной обстановки, боеприпасы для истребителей F-16 и беспилотников.

Немецкий министр отметил острую потребность быстрого укрепления ПВО Украины из-за российских атак на энергетику накануне зимы.