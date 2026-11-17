Высший антикоррупционный суд будет рассматривать дело бывшего депутата Киевсовета Дениса Комарницкого и еще восьми фигурантов о земельной коррупции в столице коллегией из трех судей. Следующее подготовительное заседание назначено на 20 ноября 2026 года.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение Центра противодействия коррупции.

Решение о коллегиальном рассмотрении ВАКС принял 30 октября. Ранее защита одного из обвиняемых подала соответствующее ходатайство, ссылаясь на тяжесть инкриминируемых преступлений.

Сам Комарницкий, которого следствие считает организатором преступной организации, на заседание не явился. Он находится в Вене, куда уехал в феврале 2025 во время операции "Чистый город".

6 октября 2026 года НАБУ и САП направили обвинительный акт в отношении девяти человек. Подготовительное заседание 15 октября не удалось завершить из-за неявки Комарницкого, Елены Богославской и отсутствия защитника одного из фигурантов. Прокурор поднимал вопрос о специальном судебном производстве по тем, кто находится за границей.

Что известно о деле

По версии следствия, группа под руководством Комарницкого использовала "туалетные схемы" - регистрировала на перспективных участках фиктивные или незначительные постройки, чтобы получить землю вне конкурса якобы для их обслуживания.

В течение 2023-2024 годов фигуранты планировали завладеть коммунальной землей стоимостью более 70 млн грн. Часть участков стоимостью 11,6 млн грн, по данным следствия, фигурантам уже удалось вывести из коммунальной собственности.

Среди обвиняемых, в том числе:

Денис Комарницкий - организатор преступной организации;

Петр Оленич и Александр Спасибко - экс-заместители председателя КГГА;

Михаил Терентьев - глава земельной комиссии Киевсовета;

Елена Марченко - депутат, член комиссии;

Алексей Мушта, Роман Блюмин, Алиса Соболь, Елена Богославская.

Трое фигурантов - Виталий Билоус, Юрий Леонов и Наталья Лебедева - уже заключили соглашения о признании виновности.

Комарницкого объявили в розыск 10 февраля 2025 года. В октябре 2025 года НАБУ с участием австрийских коллег провело у него обыск и допрос в Вене.

Несмотря на направление дела в суд, часть фигурантов сохранила должности в земельном блоке Киева.

Как пишет "Экономическая правда", даже находясь в Вене, Комарницкий продолжает влиять на земельные решения через отдельных депутатов и чиновников. Источники издания утверждают, что он заинтересован в сохранении Терентьева в должности главы комиссии. Земельная комиссия Киевсовета фактически не работает с зимы 2025 года - из-за этого "зависли" проекты на около 5 млрд грн потенциальных поступлений в бюджет.