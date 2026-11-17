Восстановление поврежденного автомобильного полотна Крымского моста вместе с аркой может занять более года. При этом расчистка Керченского пролива от упавшей в воду конструкции может продолжаться недели или месяцы.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал капитан 1-го ранга запаса ВМС Украины, директор по трансформации американской компании военного консалтинга "Соната", военный эксперт Андрей Рыженко.

По оценке эксперта, больше всего времени потребует восстановление разрушенной автомобильной части вместе с аркой.

"Что касается восстановления автомобильного полотна с аркой, я думаю, что это, скорее всего, займет более года", - заявил Рыженко.

При этом этот прогноз касается именно поврежденной части переправы, а не полного прекращения работы всего моста на такой срок.

Что усложняет восстановление

Эксперт отметил, что металлическая арка весом около 6 тысяч тонн упала в Керченский пролив. По его мнению, конструкция могла получить настолько серьезные повреждения, что вместо возвращения на место ее придется разобрать и изготовить новую.

Рыженко предполагает, что демонтаж могут провести с помощью подводных взрывов. Однако окончательный способ расчистки пролива пока неизвестен.

По его оценке, судоходство через пролив может оставаться заблокированным как минимум несколько недель, а возможно, и месяцев. Это повлияет на работу российских и оккупированных украинских портов в Азовском море.

Как это повлияет на снабжение оккупантов

Рыженко оценивает долю военных поставок через Крымский мост примерно в четверть-треть от общего объема соответствующей логистики россиян.

Большинство грузов, по его словам, оккупанты перевозят по сухопутному коридору, который также находится под огневым воздействием Сил обороны Украины.

Таким образом, повреждение моста усложняет российское снабжение, но не означает полного прекращения военной логистики в оккупированный Крым.