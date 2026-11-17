Фото: мост Патона через Днепр в Киеве (Виталий Носач / РБК-Украина)

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В Киеве после ночной атаки 17 ноября закрыли для транспорта Южный и Северный мосты. На других переправах движение продолжается, но на некоторых действуют временные ограничения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Киевской городской государственной администрации.

В результате ночной атаки РФ повреждения получили Южный и Северный мосты. В настоящее время обе переправы полностью закрыты для движения транспорта. На других мостах столицы действуют следующие правила: Подольский мостовой переход – проезд с левого на правый берег временно ограничивают примерно на 15 минут после начала воздушной тревоги.

– проезд с левого на правый берег временно ограничивают примерно на 15 минут после начала воздушной тревоги. Дарницкий мост и мост Метро – открыты для транспорта без ограничений.

– открыты для транспорта без ограничений. Мост имени Е. А. Патона – работает по реверсивной схеме. С 6:00 до 16:00 проезд разрешен с левого берега на правый, а с 16:00 до 24:00 – в обратном направлении. Фото: схема работы мостов Киева после ночной атаки РФ (t.me/KyivCityOfficial) В КГГА призвали водителей учитывать актуальные ограничения при планировании поездок по городу.