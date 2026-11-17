Южный и Северный мосты закрыты: в КМДА рассказали, как работают другие переправы
В Киеве после ночной атаки 17 ноября закрыли для транспорта Южный и Северный мосты. На других переправах движение продолжается, но на некоторых действуют временные ограничения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Киевской городской государственной администрации.
В результате ночной атаки РФ повреждения получили Южный и Северный мосты. В настоящее время обе переправы полностью закрыты для движения транспорта.
На других мостах столицы действуют следующие правила:
- Подольский мостовой переход – проезд с левого на правый берег временно ограничивают примерно на 15 минут после начала воздушной тревоги.
- Дарницкий мост и мост Метро – открыты для транспорта без ограничений.
- Мост имени Е. А. Патона – работает по реверсивной схеме. С 6:00 до 16:00 проезд разрешен с левого берега на правый, а с 16:00 до 24:00 – в обратном направлении.
В КГГА призвали водителей учитывать актуальные ограничения при планировании поездок по городу.
Напомним, в ночь на 17 ноября российские войска атаковали Киев баллистическими ракетами. Под удар попали Южный и Северный мосты: обе переправы получили повреждения, движение ими полностью перекрыли.
По словам президента Украины Владимира Зеленского, этой ночью кафирывыпустили четыре баллистических ракеты по Южному мосту и еще три - по Северному.