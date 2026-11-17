Украина нанесла удары по Крымскому мосту, который соединяет Краснодарский край с временно оккупированным Крымом. Ракетами-дронами "Паляница" по сооружению отработали спецназовцы "Альфы" СБУ.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на заявление Службы безопасности Украины.

СБУ обнародовала уникальное видео поражение Крымского моста, на котором зафиксирована серия попаданий украинских дронов и взрывы в районе крепления металлических арок, которые привели к разрушению конструкций.

"Именно спецназовцы "Альфы" СБУ успешно отработали по автомобильной части Крымского моста ракетами-дронами "Паляница", после чего перекрытие обрушилось в воду", - говорится в заявлении.

СБУ подчеркнула, что уже в четвертый раз перечеркнула российский миф о якобы недостижимости и неуязвимости моста.

"Годами Кремль называл Крымский мост одним из самых защищенных объектов в мире и демонстрировал его как символ своего могущества. Теперь вместо символа русского величия - разрушенные конструкции на морском дне", - заявили спецназовцы.

Кроме того, СБУ подчеркнула, что россияне могут сколь угодно хвалить свою ПВО и строить защитные рубежи, но это "не спасет ее стратегические объекты от украинских спецопераций".

Удары по Крымскому мосту

Напомним, Крымский мост подвергся двум атакам - 16 и 17 ноября. После первой из них спутниковые снимки зафиксировали повреждение дорожного полотна в нескольких местах, а также деформацию арки.

Отметим, в ночь на 17 ноября в районе Керченского пролива снова раздались взрывы. OSINT-паблики сообщили о падении в воду части автомобильного пролета и арки.