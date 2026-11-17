Россияне перекинули два бомбардировщика Ту-95МС во Вьетнам: что известно
Россия перебросила пару стратегических бомбардировщиков Ту-95МС с аэродрома Украинка во Вьетнам, сопровождавших топливозаправщики Ил-78М.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AviVector.
Российские военные самолеты совершили перелет во Вьетнам, во время которого проходили вблизи территорий Японии, Южной Кореи и Тайваня.
Как сообщает ресурс Aviavector, утром 17 ноября 2026 самолеты приземлились в международном аэропорту Дананга. Этот перелет состоялся в преддверии саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), запланированного на 18-19 ноября в китайском городе Шэньчжэнь.
В то же время Министерство обороны Тайваня сообщило об обнаружении двух российских военных самолетов, вошедших в зону распознавания противовоздушной обороны острова с северо-восточного направления. Они пролетели над восточной частью Тайваня и покинули эту зону у юго-восточного побережья уезда Тайдун.
Ранее сообщалось, что Япония и Южная Корея подняли истребители в воздух после обнаружения российских военных самолетов вблизи своего воздушного пространства.
В Токио сообщили о возможном нарушении воздушной границы страны двумя самолетами. В ответ Силы воздушной обороны Японии подняли истребители. В Министерстве обороны страны сообщили, что японские военные предупредили российские самолеты и приняли другие меры, не уточняя их характер.
Напомним, РБК-Украина писало, что 29 сентября российский Ту-95МС разбился в селе Красноярово. Российские военкоры тогда заявили, что три человека погибли, а четверо получили травмы.