Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AviVector .

Российские военные самолеты совершили перелет во Вьетнам, во время которого проходили вблизи территорий Японии, Южной Кореи и Тайваня.

Как сообщает ресурс Aviavector, утром 17 ноября 2026 самолеты приземлились в международном аэропорту Дананга. Этот перелет состоялся в преддверии саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), запланированного на 18-19 ноября в китайском городе Шэньчжэнь.

В то же время Министерство обороны Тайваня сообщило об обнаружении двух российских военных самолетов, вошедших в зону распознавания противовоздушной обороны острова с северо-восточного направления. Они пролетели над восточной частью Тайваня и покинули эту зону у юго-восточного побережья уезда Тайдун.

Ранее сообщалось, что Япония и Южная Корея подняли истребители в воздух после обнаружения российских военных самолетов вблизи своего воздушного пространства.

В Токио сообщили о возможном нарушении воздушной границы страны двумя самолетами. В ответ Силы воздушной обороны Японии подняли истребители. В Министерстве обороны страны сообщили, что японские военные предупредили российские самолеты и приняли другие меры, не уточняя их характер.