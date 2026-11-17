Ночью Россия ударила по Украине ракетами и сотнями дронов. Силы обороны сбили или подавили 211 целей, однако попадание зафиксировали на 44 локациях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Воздушных сил .

Чем враг бил по Украине

Атака началась в ночь на 17 ноября, с 18.00 16 ноября. Баллистические ракеты Искандер-М, Циркон и С-400 Россия запускала из Брянской, Воронежской, Курской и Ростовской областей. Крылатые ракеты Искандер-К летели из Курской, Ростовской и Орловской областей.

Из Белгородской области россияне выпустили управляемые авиационные ракеты Х-59 и Х-69. Кроме того, в сторону Украины направили 306 ударных дронов типа Shahed, 92 из которых реактивны. Также летели дроны Гербера, S8000 Бандероль/Дань-Т и дроны-имитаторы типа Пародия.

Беспилотники запускали по направлениям Орел, Курск, Приморско-Ахтарск, Шаталово и Миллерово в России. Еще их пускали из оккупированного Донецка и Гвардейского в оккупированном Крыму.

Сколько целей сбили и где были попадания

По предварительным данным, по состоянию на 12:00 подтверждено ущерб или подавление 211 враждебных целей. Это три управляемых авиационных ракеты Х-59 и Х-69, три дрона Бандероль/Дань-Т и 205 беспилотников типа Shahed, Гербера и других типов. Среди Shahed 48 были реактивны.

Информацию о крылатых ракетах и 60 ударных дронах пока уточняют.

Средства воздушного приступа попали на 44 локации. Атака продолжается.

Напомним, что ночью и утром россияне атаковали Киев, и в результате повреждены Северный и Южный мосты.

Из-за удара по Южному мосту повредили тепловую сеть, и без тепла остались 317 домов Дарницкого района.