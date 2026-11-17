Три часа тревоги и удар по Мукачево: подробности атаки "Шахедов" на Закарпатье
Во время российских обстрелов в ночь на 17 ноября вражеские "Шахеды" долетели до Закарпатья. Один из беспилотников попал в Мукачево.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Закарпатской ОВА Мирослава Билецкого.
"Во время очередной вражеской атаки попаданию подверглось и Закарпатье. В целом воздушная тревога в крае длилась почти три часа. Были зафиксированы три беспилотника типа "Shahed". Один из них попал в Мукачевскую громаду, еще два - подавлены средствами РЭБ", - отметил он.
Билецкий добавил, что в настоящее время информации о разрушениях и пострадавших в результате вражеского удара не поступало.
"Спасибо нашим охранникам неба за надежную защиту! Берегите себя и не игнорируйте сигналы воздушной тревоги", - подчеркнул глава ОВА.
Напомним, сегодня, 17 ноября, часть потребителей в восьми областях Украины обесточена из-за российских обстрелов. Самая сложная ситуация остается в Днепропетровской и Запорожской областях.
Обо всем, что известно об атаке на запад Украины 17 ноября, - читайте в материале РБК-Украина.