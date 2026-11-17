Крымский мост в ночь на 17 ноября вновь подвергся атаке. В районе переправы через Керченский пролив прогремела серия мощных взрывов, после чего оккупационные власти объявили о приостановке движения транспорта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост так называемого главы Крыма Сергея Аксенова.

Стоит отметить, что это уже вторая атака на мост за последние сутки. По словам Аксенова, движение по Крымскому мосту временно остановлено.

"Противник снова атаковал Крымский мост. В настоящее время движение транспорта приостановлено. Просим жителей и гостей Крыма воздержаться от поездок в направлении моста и учитывать ограничения при планировании маршрутов", - написал он.

По информации мониторингового Telegram-канала "Крымский ветер", в районе Керченского моста раздалась серия мощных взрывов. На полуострове также объявили ракетную тревогу.

Местные жители сообщали, что взрывные волны были настолько сильными, что в некоторых домах выбило стекла.

Тем временем российские военные блогеры утверждают, что атака была массированной, а количество попаданий якобы превысило 15. По их предварительным оценкам, среди примененного вооружения могли быть ракеты.

При этом информация о количестве попаданий, использовании ракет и масштабах возможных повреждений моста пока не имеет независимого подтверждения.