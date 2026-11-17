Крымский мост атакован второй раз за сутки: прогремели сильные взрывы
Крымский мост в ночь на 17 ноября вновь подвергся атаке. В районе переправы через Керченский пролив прогремела серия мощных взрывов, после чего оккупационные власти объявили о приостановке движения транспорта.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост так называемого главы Крыма Сергея Аксенова.
Стоит отметить, что это уже вторая атака на мост за последние сутки. По словам Аксенова, движение по Крымскому мосту временно остановлено.
"Противник снова атаковал Крымский мост. В настоящее время движение транспорта приостановлено. Просим жителей и гостей Крыма воздержаться от поездок в направлении моста и учитывать ограничения при планировании маршрутов", - написал он.
По информации мониторингового Telegram-канала "Крымский ветер", в районе Керченского моста раздалась серия мощных взрывов. На полуострове также объявили ракетную тревогу.
Местные жители сообщали, что взрывные волны были настолько сильными, что в некоторых домах выбило стекла.
Тем временем российские военные блогеры утверждают, что атака была массированной, а количество попаданий якобы превысило 15. По их предварительным оценкам, среди примененного вооружения могли быть ракеты.
При этом информация о количестве попаданий, использовании ракет и масштабах возможных повреждений моста пока не имеет независимого подтверждения.
Что известно о предыдущей атаке на Крымский мост
Напомним, в ночь на 16 ноября Крымский мост уже подвергался атаке. Тогда оккупационная администрация перекрыла автомобильное движение, а на подъездах к переправе образовались многокилометровые пробки.
Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков впоследствии заявил, что повреждения моста якобы незначительные. Однако опубликованные позднее снимки свидетельствовали о повреждении дорожного полотна и деформации одной из арок сооружения.
После почти 17 часов простоя движение по мосту возобновили, но с ограничениями.