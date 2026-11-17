Крымский мост частично обрушился в результате ночных ударов (фото, видео)
Крымский мост частично разрушился после крайнего обстрела, произошедшего в ночь на 17 ноября. А именно в воду упали арка моста и автомобильный пролет.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на OSINT-пабліки.
"Крымский мост. Арка автомобильной части моста в воде после атаки", - написали в пабликах под видео.
Арка моста уже была повреждена сегодня ночью, но все еще держалась за конструкцию.
Также известно, что часть автомобильного пролета также отвалилась и рухнула в воду, что также видно на кадрах.
Обновлено (08:10). Оккупанты закрыли мост.
Минтранс России заявил, что автомобильное и железнодорожное сообщение Крымским мостом на данный момент "невозможно".
Россиянам посоветовали даже не выезжать в направлении моста.
Как известно Крымский мост в ночь на 17 ноября вновь подвергся атаке. В районе переправы через Керченский пролив прогремела серия мощных взрывов, после чего оккупационные власти объявили о приостановке движения транспорта.
Перед этим обстрелом мост атаковали в ночь на 16 ноября. Тогда оккупационная администрация перекрыла автомобильное движение, а на подъездах к переправе образовались многокилометровые пробки.
Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков впоследствии заявил, что повреждения моста якобы незначительные. Однако опубликованные позднее снимки свидетельствовали о повреждении дорожного полотна и деформации одной из арок сооружения.
Отметим, что Крымский мост был также поражен в начале июня этого года. Тогда в РФ решили сделать вид, что атаки не было.