Зимние каникулы в украинских школах в 2026-2027 учебном году в основном начнутся в конце декабря и продлятся до первой декады января. В то же время в некоторых городах ученики будут отдыхать дольше.

РБК-Украина собрало информацию о том, когда школьники уйдут на зимние каникулы в разных регионах страны.

Когда зимние каникулы в 2026-2027 учебном году

Согласно постановлению Кабинета министров Украины №847 от 1 июля 2026 года, учебный год начался 1 сентября 2026 года и продлится до 30 июня 2027 года.

По рекомендованной структуре учебного года первый семестр завершится 23 декабря, а после зимних каникул обучение возобновится 11 января. Второй семестр продлится до 28 мая 2027 года.

Общий рекомендуемый график каникул таков:

осенние - с 26 октября по 1 ноября 2026 года;

- с 26 октября по 1 ноября 2026 года; зимние - с 24 декабря 2026 года до 10 января 2027 года;

- с 24 декабря 2026 года до 10 января 2027 года; дополнительные для первоклассников - с 15 по 21 февраля 2027 года;

- с 15 по 21 февраля 2027 года; весенние - с 22 по 28 марта 2027 года.

График зимних каникул в городах Украины

В разных регионах даты зимнего отдыха разнятся. В частности, часть школ перенесла осенние каникулы на декабрь, поэтому у учеников будет длинный зимний отдых.

Ориентировочные сроки каникул в городах Украины:

Киев - 24 декабря - 10 января. Для первоклассников также предусмотрены дополнительные каникулы с 15 по 21 февраля.

- 24 декабря - 10 января. Для первоклассников также предусмотрены дополнительные каникулы с 15 по 21 февраля. Днепр - 25 декабря - 6 января.

- 25 декабря - 6 января. Львов - 24 декабря - 6 января.

- 24 декабря - 6 января. Одесса - 26 декабря - 10 января.

- 26 декабря - 10 января. Харьков - 24 декабря - 10 января. В отдельных школах начало каникул может быть 25, 26 или 28 декабря.

- 24 декабря - 10 января. В отдельных школах начало каникул может быть 25, 26 или 28 декабря. Николаев - ориентировочно 28 декабря - 10 января.

- ориентировочно 28 декабря - 10 января. Хмельницкий - 19 декабря - 3 января.

- 19 декабря - 3 января. Тернополь - 14 декабря - 10 января.

- 14 декабря - 10 января. Ивано-Франковск - 24 декабря - 11 января.

- 24 декабря - 11 января. Ровно - 19 декабря - 3 января.

- 19 декабря - 3 января. Винница - до 10 января. Начало каникул в школах может отличаться: 21 или 26 декабря.

- до 10 января. Начало каникул в школах может отличаться: 21 или 26 декабря. Житомир - 24 декабря - 10 января. Для первоклассников также предусмотрена дополнительная неделя отдыха с 15 по 21 февраля.

- 24 декабря - 10 января. Для первоклассников также предусмотрена дополнительная неделя отдыха с 15 по 21 февраля. Черкассы - 25 декабря - 10 января.

- 25 декабря - 10 января. Сумы - 26 декабря - 10 января. В отдельных школах каникулы могут начаться 28 декабря.

- 26 декабря - 10 января. В отдельных школах каникулы могут начаться 28 декабря. Полтава - 24 декабря - 24 января.

- 24 декабря - 24 января. Черновцы - 22 декабря - 10 января.

- 22 декабря - 10 января. Ужгород - 22 декабря - 10 января.

- 22 декабря - 10 января. Луцк - 24 декабря - 10 января.

- 24 декабря - 10 января. Запорожье - ориентировочно 28 декабря - 10 января.

- ориентировочно 28 декабря - 10 января. Херсон - 25 декабря - 10 января.

- 25 декабря - 10 января. Чернигов - 25 декабря - 10 января.

- 25 декабря - 10 января. Кропивницкий - 26 декабря - 10 января.

- 26 декабря - 10 января. Донецкая область - в отдельных школах каникулы запланированы с 24 декабря по 10 января.

- в отдельных школах каникулы запланированы с 24 декабря по 10 января. Луганская область - на сайтах отдельных школ указан период с 25 декабря по 10 января.

Где школьники будут отдыхать дольше всего

Раньше других зимние каникулы начнутся в школах Тернополя - 14 декабря. В Тернопольском горсовете объясняют, что такой график связан с тем, что в течение первого семестра школьники учились по субботам.

В Хмельницкой области в 158 школах осенние каникулы перенесли на декабрь, поэтому зимний отдых будет длиннее. В Одесской области в 270 школах ученики также будут иметь три недели зимних каникул вместо привычных двух, поскольку осенью не отдыхали.

Самый длинный период зимнего отдыха среди приведенных городов запланирован в Полтаве - с 24 декабря по 24 января.

В то же время окончательные даты каникул определяет каждое учебное заведение самостоятельно. Поэтому график может отличаться в зависимости от школы, организации учебного процесса и ситуации с безопасностью.

При подготовке материала были использованы следующие источники: постановление Кабинета министров Украины №847 от 1 июля 2026 года, сообщения Киевской городской государственной администрации, управление образования Николаевского городского совета, официальные сайты учебных заведений во Львове, Хмельницком, Сумах, Полтаве, Черновцах, Ужгороде, Херсоне, Чернигове, Кропивницком, Краматорске, Лисичанске, а также опубликованные графики учебного года учреждений образования Одессы, Ровно и Винницкой области, а также сообщения "Суспільного".