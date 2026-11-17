Европейские чиновники опасаются, что президент США Дональд Трамп на встрече с Владимиром Путиным и Си Цзиньпином может занять позицию, которая навредит интересам Украины и Европы. Союзники Вашингтона готовятся к непредсказуемым результатам саммита.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Axios .

По словам нескольких европейских чиновников и западных дипломатов, главное беспокойство заключается в том, что Трамп может отойти от согласованного сценария переговоров.

Союзники опасаются, что его заявления об Украине или Тайване могут подорвать их интересы либо выглядеть как поддержка Москвы и Пекина.

"Мы знаем, что каждый раз, когда президент Трамп разговаривает с Путиным или встречается с ним, это оборачивается плохими новостями для Украины и Европы. Мы готовимся ко всему", - заявил Axios один из европейских дипломатов.

Трамп заговорил об Украине вопреки предыдущим заявлениям

Изначально заявленной целью трехстороннего саммита было начало обсуждения ядерного разоружения.

Однако перед вылетом на Филиппины в понедельник, 16 ноября, Трамп сообщил, что на встрече также будут говорить об Иране и Украине.

"Мы поговорим о моей любимой теме - Украине", - сказал президент США.

Это заявление прозвучало после того, как американские чиновники во время брифинга в пятницу подчеркнули, что войну в Украине на саммите обсуждать не будут. Аналогичную позицию озвучивали представители Китая.

В Европе опасаются "Ялты 2.0"

По данным Axios, предстоящий саммит обсуждали за закрытыми дверями во время встречи европейских лидеров в Дублине на прошлой неделе.

Некоторые участники выразили беспокойство тем, что Трамп может сказать о войне в Украине. Среди тех, кто наиболее активно поднимал этот вопрос, был канцлер Германии Фридрих Мерц. Подобные опасения высказывали и украинские чиновники.

Европейские дипломаты рассказали, что представители США пытались преуменьшить значение саммита и снизить ожидания относительно существенных результатов.

Несмотря на это, союзники Вашингтона опасаются, что встреча создаст впечатление договоренностей трех лидеров о разделе мира на сферы влияния. Некоторые собеседники издания называли такой сценарий "Ялтой 2.0", вспоминая конференцию 1945 года, повлиявшую на послевоенное устройство Европы.