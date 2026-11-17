Европа готовится к "плохим новостям" после встречи Трампа с Путиным и Си Цзиньпином, - СМИ
Европейские чиновники опасаются, что президент США Дональд Трамп на встрече с Владимиром Путиным и Си Цзиньпином может занять позицию, которая навредит интересам Украины и Европы. Союзники Вашингтона готовятся к непредсказуемым результатам саммита.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Axios.
По словам нескольких европейских чиновников и западных дипломатов, главное беспокойство заключается в том, что Трамп может отойти от согласованного сценария переговоров.
Союзники опасаются, что его заявления об Украине или Тайване могут подорвать их интересы либо выглядеть как поддержка Москвы и Пекина.
"Мы знаем, что каждый раз, когда президент Трамп разговаривает с Путиным или встречается с ним, это оборачивается плохими новостями для Украины и Европы. Мы готовимся ко всему", - заявил Axios один из европейских дипломатов.
Трамп заговорил об Украине вопреки предыдущим заявлениям
Изначально заявленной целью трехстороннего саммита было начало обсуждения ядерного разоружения.
Однако перед вылетом на Филиппины в понедельник, 16 ноября, Трамп сообщил, что на встрече также будут говорить об Иране и Украине.
"Мы поговорим о моей любимой теме - Украине", - сказал президент США.
Это заявление прозвучало после того, как американские чиновники во время брифинга в пятницу подчеркнули, что войну в Украине на саммите обсуждать не будут. Аналогичную позицию озвучивали представители Китая.
В Европе опасаются "Ялты 2.0"
По данным Axios, предстоящий саммит обсуждали за закрытыми дверями во время встречи европейских лидеров в Дублине на прошлой неделе.
Некоторые участники выразили беспокойство тем, что Трамп может сказать о войне в Украине. Среди тех, кто наиболее активно поднимал этот вопрос, был канцлер Германии Фридрих Мерц. Подобные опасения высказывали и украинские чиновники.
Европейские дипломаты рассказали, что представители США пытались преуменьшить значение саммита и снизить ожидания относительно существенных результатов.
Несмотря на это, союзники Вашингтона опасаются, что встреча создаст впечатление договоренностей трех лидеров о разделе мира на сферы влияния. Некоторые собеседники издания называли такой сценарий "Ялтой 2.0", вспоминая конференцию 1945 года, повлиявшую на послевоенное устройство Европы.
Напомним, канцлер Германии Фридрих Мерц ранее призвал Трампа не устраивать "сюрпризов" во время встречи с Путиным. Он подчеркнул, что США должны продолжать действовать вместе с Украиной и Европой.
Тем временем, по данным Axios, Стив Уиткофф и Джаред Кушнер планируют встретиться с украинскими и европейскими представителями в Берлине 19 ноября. Среди тем переговоров - гарантии безопасности для Украины и ее послевоенное экономическое восстановление.
Встреча должна пройти в тот же день, что и саммит Трампа, Путина и Си Цзиньпиня, который ожидается на полях саммита Ассоциации государств Юго-Восточной Азии в четверг, 19 ноября.