В Киеве изменили порядок предоставления ежемесячной материальной помощи жителям, которые вынуждены были временно покинуть собственное жилье из-за повреждений или разрушений в результате атак РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на публикацию пресс-службы Киевской городской государственной администрации (КГГА).

О какой выплате для жителей Киева идет речь

В Департаменте социальной и ветеранской политики КГГА рассказали, что в Киеве обновили порядок предоставления ежемесячной адресной материальной помощи жителям, которые из-за повреждения или разрушения жилья в результате российских атак были вынуждены:

временно отселиться;

арендовать другое жилье.

Сообщается, что эта выплата:

является дополнительной безвозвратной помощью в рамках городской целевой программы "Забота. Навстречу киевлянам";

составляет 20 000 гривен.

"В настоящее время такую поддержку получают около 1 700 киевлян", - уточнили в КГГА.

Что именно изменилось для пострадавших от атак РФ киевлян

Гражданам объяснили, что теперь помощь будут предоставлять не только в течение первых 12 месяцев, а в течение всего периода - пока сохраняются обстоятельства, из-за которых человек не может вернуться в свое жилье.

Те из жителей Киева, кому выплату прекратили после завершения 12-месячного срока, могут обратиться для ее возобновления - если помещение:

до сих пор не восстановлено;

остается непригодным для проживания.

Как оформить помощь впервые и какие документы нужны

Для первичного назначения помощи собственник жилья или один из совладельцев (по согласию других) должен подать заявление в районную в городе Киеве государственную администрацию.

Это также может сделать законный представитель или уполномоченное лицо.

К заявлению необходимо приложить следующие документы:

копию паспорта гражданина Украины или вида на временное проживание;

копию регистрационного номера учетной карточки плательщика налогов (для людей, отказавшихся от его получения по религиозным убеждениям - соответствующую отметку в паспорте);

письменное согласие совладельцев поврежденного или разрушенного жилья - насчет определения получателя помощи;

копию акта или выписки из решения районной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (подтверждающую повреждение или разрушение жилья в результате российской агрессии и мероприятия по ликвидации их последствий);

копию справки организации, обслуживающей или управляющей жилищным фондом (ОСМД, жилищно-строительного кооператива, органа самоорганизации населения и т.п.) - о непригодности дома или квартиры для проживания;

копию документа или информацию из Государственного реестра вещных прав на недвижимое имущество - подтверждающую право собственности или сособственности на поврежденное или разрушенное жилье (в качестве исключения можно предоставить ордер, выданный исполнительным органом местного совета на основании решения о предоставлении жилого помещения в доме общественного или государственного жилищного фонда);

номер банковского счета по стандарту IBAN - если помощь нужно перечислять не на "Карту киевлянина".

"Если документы подает законный представитель или уполномоченное лицо, дополнительно необходимо предоставить его паспорт и документ, подтверждающий соответствующие полномочия", - уточнили в КГГА.

Отмечается, что в целом заявление и документы для первоначального назначения помощи можно:

либо подать лично;

либо отправить по почте - в районную государственную администрацию, районный ЦНАП.

Как восстановить выплаты, если их отменили после 12 месяцев

В Департаменте сообщили, что киевляне, которым выплату прекратили по истечении 12 месяцев, могут обратиться за ее восстановлением (если жилье до сих пор непригодно для проживания).

Для этого нужно подать в районную государственную администрацию заявление о возобновлении выплаты и добавить:

копию акта или выписки из решения районной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (насчет повреждения или разрушения жилья в результате российской агрессии и мер по ликвидации их последствий);

копию справки организации, обслуживающей или управляющей жилищным фондом (ОСМД, жилищно-строительного кооператива, органа самоорганизации населения и т.п.) - о том, что дом или квартира остаются непригодными для проживания.

В каких случаях выплаты киевлянам могут прекратить

По данным КГГА, выплату ежемесячной материальной помощи могут прекратить, в частности, в таких случаях:

смерти человека, которому назначена помощь;

восстановления поврежденного жилья до состояния, пригодного для проживания;

получения жилищного сертификата по программе "єВідновлення" и приобретения права собственности или пользования другим жильем, пригодным для проживания;

приобретения жилья в Киеве;

использования права на получение социального жилья;

выезда человека за пределы Украины;

пребывания на полном государственном содержании.

Где получить консультацию по назначению или возобновлению выплат

В заключение в КГГА отметили, что за консультацией насчет назначения или возобновления ежемесячной материальной помощи можно обратиться в управление социальной и ветеранской политики районной в городе Киеве государственной администрации.

Кроме того, гражданам предоставили контакты районных управлений социальной и ветеранской политики (заметив, что специалисты могут не брать трубку во время воздушной тревоги):