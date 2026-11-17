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В ноябре состояние государственных финансов улучшилось из-за поступления внешней помощи, что позволяет Министерству финансов на сегодняшний день осуществлять все платежи, в частности, возмещать НДС для компаний-экспортеров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова министра финансов Сергея Марченко, которые он сказал во время форума "Диалог власти, гражданского общества и бизнеса: Экономическая устойчивость и конкурентоспособность", организованных "Украинским советом бизнеса", CIPE и "Экономической экспертной платформой".

"Сейчас есть достаточно ресурса на Едином казначейском счете, чтобы производить все платежи. У нет никаких непроплаченных платежей, мы осуществляем возмещение НДС в полном объеме. Мы чувствуем себя достаточно уверенно, несмотря на то, что ситуация в экономике достаточно сложная", - сказал он. Министр добавил, что в октябре ситуация с государственными финансами была достаточно сложна из-за дефицита внешних поступлений от партнеров. "В октябре мы не все платежи проводили по причине того, что мы не получали достаточно финансирования", - добавил он.