В ночь на вторник, 17 ноября, российские оккупанты запустили четыре баллистические ракеты по Южному мосту Киева и три - по Северному.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Владимира Зеленского.

"Был отдельный доклад по ситуации с логистикой после попаданий по мостам в Киеве. Этой ночью было четыре баллистики по Южному мосту и три по Северному. Определили необходимые силы и средства, а также срок для восстановления", - отметил глава государства.

Президент добавил, что отдельно обсудил с чиновниками реализацию программы экстренной поддержки украинской логистики, о которой Украина договорилась с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляен.

"Премьер-министр доложил о первых решениях Еврокомиссии. Определили дальнейшие шаги", - подчеркнул Зеленский.

Глава государства заявил, что есть отдельные поручения МВД Украины по реорганизации транспортных потоков. В частности, требуются резервные схемы работы транспорта, маршрутов, дополнительных сил на каждый вариант развития событий.